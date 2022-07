5 razões pelas quais você deve comprar o Google Pixel 6a

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 6a finalmente chegou e está disponível para encomenda, por isso é o momento perfeito para analisar o que torna este telefone especial.

O aparelho vem como uma alternativa mais acessível para o Pixel 6. Apesar de ser mais barato, e de haver alguns downgrades quando comparado com seus predecessores, este ainda é um aparelho incrível.

O Google Pixel 6a vem com alguns ótimos equipamentos e recursos legais, então vamos mergulhar e ver o que faz com que este telefone se destaque.

Não podemos falar sobre o Google Pixel 6a e não discutir o seu aspecto, certo? Bem, o Pixel 6a vem com um visual legal em duas cores. A barra da câmera vem em preto, contrastando com o resto do corpo do telefone, e o aparelho vem em três cores: sálvia, carvão e giz.

Os Pixels são bem conhecidos pelas fotos legais que você pode tirar com eles. O Pixel 6a continua a tradição com a mesma configuração de câmera dupla que vimos nos modelos anteriores. Embora isto seja menos do que vimos no 6 Pro, por exemplo, o Google ainda conseguiu criar um dispositivo impressionante para tirar fotos com ele. Isto se deve em parte às lentes disponíveis, enquanto o pedaço maior vem do lado do software do telefone.

O Pixel 6a vem com o Apagador Mágico que permite remover itens que você não quer mostrar em suas fotos, fazendo com que tudo se misture perfeitamente. Além disso, o recurso de Tom Real ajuda você a obter fotos precisas.

O Pixel 6a tem o chip Google Tensor debaixo do capô, o mesmo que alimenta o carro-chefe mais caro do Pixel 6 Pro.

O chip Tensor apresenta uma IA avançada no dispositivo para que todos os seus aplicativos possam ser lançados à velocidade da luz - páginas cromadas carregadas rapidamente, e assim por diante.

É também o melhor da categoria para fotografia computacional, permitindo que você tire fotos e vídeos incríveis.

Outra coisa que faz com que o Pixel 6a se destaque em sua atenção à segurança do usuário. Em primeiro lugar, o chip Titan M2 e o núcleo de segurança Google Tensor permitem que o Pixel proteja melhor seus dados, tornando o telefone mais resistente a qualquer tipo de ataque.

O telefone possui um sensor de impressões digitais sob a tela, oferecendo uma maneira confiável de desbloquear o dispositivo e garantir que ninguém mais consiga entrar.

O Pixel 6a também possui proteção IP67 para que você não tenha que enterrá-lo no arroz quando a chuva o apanhar desprevenido.

Com todos os aplicativos e coisas legais que os telefones podem fazer por nós hoje em dia, tornou-se uma verdadeira luta ter sua bateria durando um dia inteiro. Felizmente, a bateria do Pixel 6a pode mantê-lo funcionando por um dia inteiro. A bateria adaptável permite que você economize energia nos aplicativos que raramente usa, redirecionando a energia para aqueles que você realmente usa.

Além disso, quando você conecta seu telefone, até mesmo alguns minutos importam. Você terá suco suficiente para durar algumas horas até o momento em que você terminar de pegar todas as coisas essenciais e calçar seus sapatos.

Compre o Pixel 6a e receba o Pixel Buds A-Series. Além disso, receba até £200 de volta com a troca telefônica elegível.

Você já pode obter o Google Pixel 6a em muitos mercados, então pegue o seu agora!

Se convencemos você que vale a pena comprar o Pixel 6a, você deve saber que todos os pedidos feitos antes de 1 de agosto de 2022 também receberão brincos Pixel Buds série A gratuitos. Isso é muito legal!