Como usar o recurso de Camuflagem do Apagador Mágico no Pixel 6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há um novo recurso no Google Photos no Pixel 6 chamado "Camuflagem" e faz parte da função Apagador Mágico.

Está atualmente no Pixel 6a, mas deverá aterrissar no Pixel 6 e Pixel 6 Pro nos próximos dias - em 28 de julho.

Para aqueles que não estão completamente atualizados com as últimas funções da câmera Pixel, o Apagador Mágico é uma das delícias que o Google oferece em seus dispositivos, permitindo remover objetos de fotos com um toque.

O Google não é o único a oferecer tal recurso, mas a implementação através do Google Photos é uma das melhores que já vimos.

A idéia com o Camouflage é que ao invés de remover algo, você faz com que fique menos doloroso para a vista.

Haverá exemplos em fotos que você tirou onde há um elemento de fundo distinto que você não quer - como alguém andando na praia estragando sua foto perfeita. O Apagador Mágico é perfeito para limpar essas imagens.

Entretanto, quando o objeto está em primeiro plano, ou cruzando parte de sua imagem, o Apagador Mágico pode não ser capaz de remover isso sem que seja uma edição óbvia. Pense em uma barreira amarela brilhante através da parte inferior de sua imagem.

É aqui que a camuflagem ajudará. Ele permitirá que você tonifique essa parte da foto, removendo a cor para que ela se misture com a foto e seja menos uma distração. Isso permite que o objeto da foto permaneça o objeto e apenas esconda suavemente o que você não quer.

Uma vez que você tenha tirado sua foto, toda a magia acontece no Google Photos.

Abra o Google Fotos Selecione a foto que você deseja editar, toque em Editar Percorrer até Ferramentas e selecionar Apagador Mágico O aplicativo irá digitalizar sua foto e você pode tocar entre Erase ou Camuflage Se o aplicativo tiver sugestões automáticas você pode tocar para Camuflar Se não houver sugestões, você pode desenhar manualmente sobre a área que deseja esconder

É isso mesmo: é um processo simples, assim como usar a função Apagador Mágico - tornando realmente fácil melhorar suas fotos antes de compartilhá-las.

Escrito por Chris Hall.