Obtenha gratuitamente Pixel Buds A-Series com pedido Pixel 6a

(Pocket-lint) - O tão esperado Google Pixel 6a está finalmente pousando, e estamos entusiasmados em colocar nossas mãos nele mais cedo em vez de mais tarde.

Melhor ainda para todos os que estão ansiosos por isto é que temos um excelente presente para todos que vão encomendar o Pixel 6a.

Por um período limitado, entre 21 de julho e 1º de agosto, aqueles que comprarem o novo Google Pixel 6a receberão gratuitamente um par de Pixel Buds A-Series!

Embora esta seja uma oferta fantástica, temos que lhes contar tudo sobre as restrições. Em primeiro lugar, esta oferta está disponível apenas para compradores maiores de 18 anos, e você precisará fornecer um endereço de entrega no Reino Unido.

A compra também deve ser feita através da Google Store UK, portanto, certifique-se de comprar através da loja certa. Não há maneira de transferir a oferta ou trocá-la por dinheiro.

Os Google Pixel Buds A-Series são super elegantes e versáteis, proporcionando a você uma maneira confortável de ouvir música onde quer que você vá, mesmo quando você faz exercícios.

Os Buds apresentam um driver de alto-falante dinâmico de 12 mm projetado sob medida e um respiro espacial para a redução da pressão no ouvido e consciência espacial. Os Pixel Buds A-Series também possuem microfones em forma de feixe duplo.

A duração da bateria também é muito boa, com 5 horas de tempo de escuta ou até 2,5 horas de tempo de conversação. O estojo também possui energia suficiente para alimentar seus fones de ouvido por cerca de 24 horas de tempo de escuta ou até 12 horas de tempo de conversação. Uma simples carga de 15 minutos dos fones de ouvido no estojo de carga permitirá que você os utilize por até 3 horas.

A série Pixel Buds A pode ser usada para alimentar o assistente do Google, o que é muito legal. Eles também vêm com sensores de proximidade IR, que ajudam os botões a detectar automaticamente quando você os está usando para tocar e pausar a música.

Outra característica notável é a redução de ruído passivo. Isto, no entanto, pode ser decepcionante para alguns.

Para tornar estes fones de ouvido mais baratos do que os Pixel Buds Pro, a empresa perdoou o recurso de cancelamento ativo de ruído, algo que é encontrado na maioria dos fones de ouvido e fones de ouvido hoje em dia. Por outro lado, estes botões são de £99,99, mas você os recebe de graça para que não pareçamos um cavalo de brinde na boca.

Como mencionado, os brincos gratuitos Pixel Buds Série A vêm como um presente para aqueles que encomendam o novo Pixel 6a. Este é um telefone de 6,1 polegadas que traz ótimas especificações por um preço menor que o normal.

O mesmo visual de dois tons que encontramos no Pixel 6 e 6 Pro é estendido para o modelo 6a, com a barra da câmera na parte de trás vindo em preto. Por falar em câmeras, o Pixel 6a apresenta duas delas no verso, uma de 12,2 megapixels de largura dupla, e uma de 12 megapixels ultravioleta.

O telefone possui um processador Google Tensor, 6GB de RAM, e 128GB de espaço de armazenamento. A bateria durará um dia inteiro, mas você pode estender essa vida útil para três dias se você usar o recurso Extreme Battery Saver.

O Pixel 6a custa £399 e vem em três cores: Sábio, Giz e Carvão Vegetal.

Se você estava ansioso para receber o Pixel 6a, certifique-se de fazer sua compra antes de 1º de agosto para receber os earbuds gratuitos com seu pedido!