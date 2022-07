Quando o Android 13 vem ao meu telefone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Android 13 já está disponível como um beta público, o que significa que qualquer pessoa com um dispositivo elegível pode testar a próxima grande atualização de software para o sistema operacional móvel Android do Google.

O Google previu a atualização e todas as suas novas funcionalidades na I/O 2022 em maio, mas o lançamento oficial do Android 13 para telefones Pixel e outros dispositivos provavelmente não acontecerá até agosto. Se você estiver confuso com isso, não se preocupe. O Pocket-lint tornou mais fácil para você entender. Confira abaixo a marca do seu telefone. Se estiver listado, você pode executar alguma forma do Android 13 - seja a versão beta atual ou a próxima versão estável.

O Android 13 começará a ser lançado primeiro nos aparelhos elegíveis do Google Pixel no final deste verão ou no início do outono, de acordo com a própria linha do tempo do Google. Ele lançou a previsão do desenvolvedor do Android 13 para que os desenvolvedores possam testar em fevereiro, e então começou o lançamento da versão beta na primavera. Ele agora espera alcançar a estabilidade da plataforma neste verão, o que significa que a implementação final para todos os dispositivos elegíveis deve começar em agosto ou setembro de 2022.

O Android 13 estará eventualmente disponível para a maioria dos telefones Android mais novos e para os telefones Android mais recentes e futuros. Agora é a hora de descobrir qual telefone exato você tem que ver se ele será suportado.

Assim que os mais populares fabricantes de telefones Android anunciarem quando planejam suportar e lançar o Android 13 em seus aparelhos, a Pocket-lint atualizará esta página com as últimas informações disponíveis.

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G

Somente o mais novo Pixel será elegível para o lançamento estável do Android 13, com a série Pixel 3 e antes todos recebendo o bastão curto. O beta público atual está disponível para o Pixel 4 e para os mais novos.

O atual Android 13 beta público também está disponível em alguns telefones não-Google, como o OnePlus 10 Pro. O OnePlus não disse quando vai suportar o lançamento estável.

O atual Android 13 beta público está disponível para o Oppo Find X5 Pro. Oppo não disse quando irá suportar o lançamento estável.

A atual versão beta pública do Android 13 está disponível para o Realme GT 2 Pro. A Realme não disse quando irá suportar o lançamento estável.

O Google disse que vai estender o suporte para o Android 13 beta público a outras marcas telefônicas, mas os fabricantes não têm que participar. A Samsung alegadamente lançará seu próprio programa Android 13 One UI 5.0 beta no final de julho de 2022, com suporte para as séries Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold series, e Galaxy Z Flip series.

Como consertar seu vídeo corrompido e prepará-lo para carregar com Stellar Por Pocket-lint International Promotion · 13 Janeiro 2021 Este excelente software o ajudará a resgatar arquivos corrompidos.

Leia mais: Os melhores telefones Samsung em 2022: Qual modelo é o mais adequado para você?

Pocket-lint tem aqui um tutorial detalhado que detalha como colocar o beta em funcionamento em seu telefone Android...

Para saber mais sobre o Android 13, incluindo todos os novos recursos que ele irá introduzir, veja o jogo do Pocket-lint com os betas atuais.

Escrito por Maggie Tillman.