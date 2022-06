Aqui está o Google Pixel 6a em toda sua glória

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o Pixel 6a durante sua conferência de desenvolvedores de E/S em maio, mas o dispositivo ainda não está disponível para compra. Embora saibamos muito sobre ele, e tenhamos visto algumas fotos oficiais, um conhecido leaker revelou agora o Pixel 6a em toda a sua glória.

Evan Blass - mais conhecido como @evleaks - publicou o Google Pixel 6a em toda a sua glória no Twitter. O dispositivo foi exibido de todos os ângulos, de todas as cores e há até mesmo imagens de marketing para banquetear seus olhos.

O Google Pixel 6a terá um design semelhante ao do Google Pixel 6 e 6 Pro, oferecendo uma faixa na parte de trás que abrange a largura do telefone para o alojamento da câmera. Ele virá em três cores, preto/cinza, branco/creme e verde e terá uma classificação IP67 contra água e poeira.

@evleaks

Há uma tela de 6,1 polegadas Full HD+ com uma câmera frontal com furo de perfuração na parte superior da tela no meio, e oferece um sensor de impressão digital abaixo da tela. Na parte traseira, há uma câmera dupla com um sensor principal de 12,2 megapixels e um sensor ultra grande angular de 12 megapixels.

Sob o capô, o Pixel 6a funciona no chip Tensor do Google com 6GB de RAM e tem uma bateria de 4306mAh com suporte para carregamento rápido de 30W. O Pixel 6a do Google estará disponível para pré-compra a partir de 21 de julho, chegando às lojas no dia 28 de julho. Ele começará em $449 nos EUA e £399 no Reino Unido.

Escrito por Britta O'Boyle.