Um novo Pixel 6a unboxing nos dá uma boa olhada no próximo telefone do Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o Pixel 6a durante a E/S do Google em maio, mas ainda não deverá estar conosco até julho. Enquanto isso, a internet está preenchendo as lacunas com uma série de vazamentos, desta vez chegando sob a forma de um vídeo de desencaixotamento.

Desta vez vem de Fazil Halim, mostrando-nos uma amostra malaia do telefone e, para um telefone de orçamento, temos que dizer que fica bem em carne e osso.

O vídeo é em malaio, mas o melhor provavelmente é apenas assistir e levar o que está sendo mostrado - e há inglês suficiente para acompanhar, especialmente quando se trata de comentar que 18W não está sendo realmente rápido de carregar.

Há uma comparação com o Pixel 6 Pro para que você possa ter uma idéia do tamanho deste novo telefone e embora já saibamos tudo sobre este telefone pelo anúncio oficial do Google, é bom ver este telefone em carne e osso e ter uma melhor sensação de como ele se parece.

O Google Pixel 6a vai custar $449 / £399 / EUR459 quando for lançado em julho, ele oferecerá uma tela de 6,1 polegadas de 60Hz, virá com um chip Google Tensor, e um par de câmeras traseiras de 12 megapixels.

Foi projetado para ser um take mais acessível sobre o Pixel e no passado provou ser um modelo popular, pois dá acesso a essa câmera Pixel sem o custo.

Portanto, enquanto todos esperamos pelo lançamento deste telefone, aproveite o vídeo e os comentários francos da Halim.

Escrito por Chris Hall.