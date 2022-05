Google Pixel 7 e 7 Pro mostram as especificações do vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google revelou vários detalhes sobre os próximos Pixel 7 e 7 Pro durante sua conferência de desenvolvedores de E/S, em meados de maio, mas não nos contou todas as especificações.

Sabemos como serão os dispositivos a partir da parte de trás - versões refinadas do Pixel 6 e 6 Pro - e sabemos como o hardware interno irá melhorar no chip Tensor, mas não sabemos detalhes sobre os displays, como será a frente dos aparelhos, ou coisas como RAM e armazenamento.

Um relatório da 9to5Google detalhou o que podemos esperar dos displays do Pixel 7 e 7 Pro, no entanto. De acordo com o relatório, que vem de encontrar detalhes no código do Projeto Android Open Source, o Pixel 7 e 7 Pro apresentará os mesmos displays que seus predecessores com alguns ajustes.

O Pixel 7 aparentemente oferecerá um display de 2400 x 1080 com uma taxa de atualização de 90Hz, enquanto o Pixel 7 Pro terá um display de 3120 x 1440 com uma taxa de atualização de 120Hz. Diz-se que ambos são painéis Samsung e o mesmo que o Pixel 6 e 6 Pro oferecem.

Diz-se que o display do Pixel 7 será 1mm mais estreito e 2mm mais curto que o Pixel 6, enquanto que o Pixel 7 Pro terá um modo nativo de 1080p. Pensa-se que este modo será usado para permitir a conservação da bateria, tornando tudo em 1080p e permitindo que o painel aumente o conteúdo para 1440p.

Por enquanto, as especificações da tela do Google Pixel 7 e 7 Pro não são oficiais, mas você pode ler tudo o que sabemos até agora sobre os aparelhos em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.