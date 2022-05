Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Google Assistant - o ajudante digital inteligente e controlado por voz da empresa - está em breve adquirindo a capacidade de entender melhor suas palavras e nomes freqüentemente usados, de acordo com um relatório recente.

Com seu 'reconhecimento de voz personalizado', o Google Assistant será capaz de armazenar e processar esses dados puramente em seu smartphone - não enviando-os para a nuvem - o que poderia então melhorar sua capacidade de responder e entender o que você está dizendo.

Esta notícia chega através do 9to5Google em um relatório que detalha algumas das mudanças que ele detectou profundamente dentro do código do aplicativo Google na Play Store.

Tendo descomplicado o aplicativo, o site informa que este 'reconhecimento de fala personalizado' armazenará gravações em seu telefone/dispositivo, e que estes dados podem ser apagados a qualquer momento, simplesmente desligando o recurso.

Isto é um aprimoramento da capacidade que o Google Assistant já tem de reconhecer sua voz quando você usa a frase de despertar 'Hey Google', expandindo-a para palavras que você usa, e comandos e solicitações reais que você faz.

Conforme informado pelo 9to5Google, as gravações dessas solicitações serão então analisadas no dispositivo, o que por sua vez ajuda na transcrição e torna as respostas mais precisas e relevantes no futuro.

O relatório também afirma que é provável que este seja um recurso de opt-in quando aterrissa oficialmente, não será apenas ligado por padrão. Portanto, se você não se sentir confortável com gravações de seus pedidos sendo mantidas em qualquer lugar, ele não deve fazê-lo apenas por padrão. Você terá que ligá-lo para que funcione.

Se e quando esta nova capacidade chegar, provavelmente não o fará com uma enorme revelação, mas provavelmente com um post de blogue do Google no momento do lançamento. Estaremos de olho e o manteremos atualizado quando e se isso acontecer.

Escrito por Cam Bunton.