Pixel dobrável do Google atrasado, novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito tempo correm rumores de que o Google está trabalhando em um smartphone Pixel dobrável. Inicialmente, esperava-se que o dispositivo fosse lançado no final de 2021, antes dos rumores que então diziam que estava sendo empurrado para o quarto trimestre de 2022.

Mas é uma má notícia para aqueles que esperam pelo Pixel dobrável, porque o último relatório sugere que ele foi adiado, novamente.

De acordo com o site sul-coreano The Elec, o Google adiou o lançamento do Pixel dobrável. O site alegou que "pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o adiamento provavelmente se deve ao fato de o produto não ser tão completo quanto o Google deseja".

Quando - ou se - for lançado, espera-se que o Pixel dobrável tenha uma abordagem semelhante à do Samsung Galaxy Z Fold 3, oferecendo um design estilo livro com uma dobra vertical. Espera-se que o Samsung Display forneça o painel e diz-se que ele tenha um display principal de 7,57 polegadas com um display de 5,78 polegadas de tampa.

Há rumores de que o Pixel dobrável funciona no chip Tensor interno do Google e pensa-se que tenha a mesma configuração de câmera que o Pixel 5. Outros rumores sugerem que o visor oferecerá uma taxa de atualização de 120Hz e haverá 12GB de RAM. No entanto, nada disso importa se não estiver chegando este ano.

Você pode ler todos os rumores em torno do telefone Pixel dobrável em nosso recurso separado, mas parece que é melhor não ficarmos muito animados ainda.

Escrito por Britta O'Boyle.