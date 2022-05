Google Pixel 6a unboxing vídeo vaza cedo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 6a foi anunciado durante a conferência de desenvolvedores de E/S da empresa em 11 de maio, mas não estará disponível para compra até o final de julho.

Já sabemos como será o dispositivo e quais especificações ele oferece, mas um vídeo de descompactação do Google France vazou cedo nos dá uma visão extra sobre o telefone de médio alcance.

Sem surpresas, o vídeo agora foi tornado privado, embora a TechDroider tenha capturado algumas capturas de tela das mãos de três minutos, que você pode ver no tweet embutido abaixo. O vídeo detalhou as especificações do Google Pixel 6a, e mostrou o sensor de impressões digitais no display, que alguns afirmaram ser mais rápido do que o Google Pixel 6.

Não há tomada elétrica na caixa do Pixel 6a, então vale a pena lembrar, mas você receberá um cabo USB-C e um adaptador USB-C para A, assim como um guia de início rápido, ejetor SIM e documentos de garantia e regulamentação.

O Google Pixel 6a vem com um display de 6,1 polegadas oferecendo uma resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 60Hz. Há uma câmera dupla na parte traseira composta por uma câmera principal de 12,2 megapixels e um sensor de 12 megapixels de ângulo ultra amplo.

Você pode ler tudo sobre o Google Pixel 6a em nosso recurso separado. Também temos uma característica sobre como ela se compara ao carro-chefe Pixel 6 e 6 Pro. As pré-encomendas do Pixel 6a começam em 21 de julho de 2022.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 23 Maio 2022

Escrito por Britta O'Boyle.