O Google apresenta os desenhos Pixel 7 e 7 Pro, confirma o Tensor 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google surpreendeu novamente em sua conferência de E/S ao dar uma olhada sólida nos anteriormente divulgados smartphones Pixel 7 e 7 Pro.

Confirmou que os telefones estão indo para uma data de lançamento neste outono, e as imagens reveladas são mais do que abrangentes o suficiente para continuar.

A distinta faixa de câmera que gravava os Pixel 6 e 6 Pro retorna para 2022, embora desta vez seja feita de alumínio sólido em comparação com a versão de vidro mais antiga.

Isto deixa as unidades de câmera como recortes da tira e tem um aspecto ainda mais futurista, se você nos perguntar.

Junto com as imagens, o Google confirmou que os telefones funcionarão em sua próxima versão do Tensor, o que significa que eles funcionarão novamente em seu próprio chipset.

Como o Tensor é o coração de muitas das excelentes fotos da linha Pixel e muito mais, esta será uma bênção para os usuários do Google ou qualquer um que queira atualizar para um novo Pixel. Ambos os telefones também serão enviados com o Android 13.

No entanto, mais detalhes são finos no chão por enquanto - o Pixel 6A foi a verdadeira estrela do show do Google do ponto de vista do telefone, e será lançado muito mais iminentemente. Teremos que esperar até mais tarde em 2023 para saber mais sobre o Pixel 7 e 7 Pro.

Escrito por Max Freeman-Mills.