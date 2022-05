Google anuncia Pixel 6a menor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o grande foco do Google I/O 2022 seja software e notícias para desenvolvedores, a empresa não poderia deixar a palestra de abertura sem anunciar também algum novo hardware.

A grande novidade é que finalmente vamos receber um Pixel 6a, o que significa toda essa bondade do Pixel 6, mas em um pacote menor e mais acessível.

O mais novo membro da família Pixel tem a mesma faixa de câmera reconhecível na parte de trás, e em esquemas de cores semelhantes: preto de dois tons, branco e verde variantes. Além disso, sua estrutura é feita de alumínio reciclado.

Uma grande parte do apelo será o preço. Nos EUA, ela chega a apenas US$ 449 e tem o chipset Google Tensor que veio no original Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Há um sistema de câmera dupla na parte traseira, composto por um primário de 12,2 megapixel e um ultrawide de 12 megapixel, e eles serão capazes de todas as mesmas características avançadas encontradas no Pixel 6 e 6 Pro.

Isso significa que os recursos alimentados pelo elemento de aprendizagem da máquina do processador Tensor estão incluídos, como o modo noturno para fotos fáceis com pouca luz e o Apagador Mágico para remover itens indesejados das fotos.

Também aproveitará o Real Tone - para tons de pele precisos, independentemente de sua etnia - e o Face Unblur, para impedir a má seletividade. E esses selfies são tirados com uma câmera frontal de 8 megapixels.

Com seu display de 6,1 polegadas, será ligeiramente menor que qualquer um dos outros dois Pixels atuais, e apresenta um painel de 60Hz com Corning Gorilla Glass 3 sobre a parte superior.

Em termos de especificação, tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento e uma bateria de 4306mAh que, segundo o Google, durará mais de 24 horas.

O telefone virá carregado com a última versão do Android 12, e com a promessa de que você receberá um mínimo de cinco anos de patches de segurança.

O Pixel 6a estará disponível para pré-compra a partir de 21 de julho, e disponível para compra a partir de 28 de julho.

Escrito por Cam Bunton.