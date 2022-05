Projeto Google Pixel 7 Pro mostrado em caso de vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Provavelmente temos algum tempo antes de o Google revelar seus smartphones Pixel 7 e 7 Pro - afinal de contas, ainda é para lançar primeiro o tão falado Pixel 6a. Entretanto, isso não impediu uma empresa de fazer maquetes da próxima versão Pro dentro de um de seus futuros produtos.

Imagens vazadas mostram o suposto aparelho do Google vindo com uma tela frontal curva, módulo de câmera horizontal - similar ao Pixel 6 Pro, embora redesenhado um toque - e sem saída de áudio de 3,5mm.

A configuração das lentes na parte traseira parece um toque diferente, o que corresponde a alguns rumores anteriores, embora muito do resto do design seja muito familiar.

As imagens foram postadas pela TechGoing, que aponta para a frente do telefone que não tem um recorte de furo. No entanto, isso não significa que virá com uma câmera sub-exposta, mais que a empresa do caso simplesmente esqueceu.

Outras especificações vazadas para o Google Pixel 7 Pro sugerem que o modelo 2022 virá com um visor OLED de 6,7 ou 6,8 polegadas. Ele também será alimentado por uma versão de próxima geração do próprio silicone Tensor do Google.

Os rumores dizem que também terá até 12GB de RAM, assim como uma opção de armazenamento de 512GB.

Duvidamos que vamos ouvir alguma coisa sobre ele durante a E/S do Google na próxima semana, mas vale a pena conferir nossa cobertura para outros grandes anúncios do Google.

Escrito por Rik Henderson.