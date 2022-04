A primeira versão beta pública do Android 13 está aqui

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro beta público do Android 13 está agora disponível para qualquer pessoa testar - desde que você possua um dispositivo Pixel compatível.

Após dois meses em uma prévia do desenvolvedor, e bem dentro do prazo, o Android 13 passou para a fase beta pública. O Google anunciou na terça-feira que qualquer pessoa já executando a pré-visualização do desenvolvedor deverá receber automaticamente a nova versão beta pública. Para aqueles que não estavam na pré-visualização do desenvolvedor, você pode instalar a beta em um dispositivo Pixel compatível. Basta ter certeza de que é seu dispositivo secundário, pois a beta pública ainda pode introduzir bugs e causar problemas.

Para saber mais sobre o beta público, incluindo quais telefones Pixel podem executá-lo, e como obtê-lo, veja o guia do Android 13 do Pocket-lint.

O Google já revelou as características mais interessantes do Android 13 quando anunciou a previsão do desenvolvedor no início deste ano. As mudanças de destaque incluem suporte para Bluetooth Low Energy (LE) Audio, uma forma de restringir quais fotos um aplicativo pode acessar, opções de tema de ícones do aplicativo e uma permissão de notificação para eliminar spam. A versão beta pública também acrescentou algumas melhorias, tais como uma nova permissão de acesso a arquivos de mídia compartilhada no armazenamento local. Agora será específico para o tipo de mídia que um aplicativo precisa acessar (como imagens e vídeo) em vez de permitir o acesso a todos os arquivos.

A versão beta pública do Android 13 chegou antes da conferência anual de desenvolvedores do Google, Google I/O, a ser realizada em maio. A E/S deve servir como o local onde o Google anuncia oficialmente o Android 13 e demonstra algumas de suas novas funcionalidades e capacidades. Tenha em mente que o beta não é um lançamento final e estável do Android 13. Isso chegará no final deste ano para os dispositivos Android mais novos.

Escrito por Maggie Tillman.