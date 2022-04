Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os principais telefones do Google, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, infelizmente, têm sido propensos a uma série de bugs nos últimos tempos.

Felizmente, o Google tem trabalhado duro, empurrando para fora atualizações que mantêm as coisas funcionando sem problemas.

O último bug, relatado pelos usuários do Pixel no Reddit, vê o aplicativo Google Messages fazendo com que a câmera seja constantemente executada em segundo plano.

Como você pode imaginar, ter a câmera ligada o tempo todo faz com que o telefone aqueça significativamente, e também drena sua bateria muito rapidamente.

Se você está vivenciando estes problemas, a boa notícia é que existem algumas soluções fáceis, apesar do incômodo que isso está acontecendo em primeiro lugar.

Primeiramente, você pode simplesmente fechar o aplicativo Messages, mas terá que fazer isso após cada vez que responder a uma mensagem - ou esperar um telefone torrado com a bateria descarregada.

Uma solução melhor é remover as permissões da câmera do aplicativo Messages, o que deve evitar que o bug ocorra. A advertência óbvia é que você não será capaz de tirar fotos dentro do aplicativo Messages.

No entanto, você não precisará dessas soluções por muito tempo, pois o The Verge relata que o problema foi identificado pelo Google e que uma correção já começou a ser feita.

Portanto, fique atento às atualizações do aplicativo e, se cruzar os dedos, a partir de agora será fácil de navegar.

Escrito por Luke Baker.