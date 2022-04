Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pixel 6a do Google vem sendo divulgado há algum tempo, com a maioria dos relatórios sugerindo que será lançado em maio durante a E/S do Google. Isso agora é apoiado por evidências de um novo dispositivo Pixel passando pelo banco de dados da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), como foi visto pela primeira vez pela Droid Life.

Tenha em mente os US$ 499 Pixel 5a do ano passado que apareceram na FCC antes de seu lançamento um mês depois. Ele sucedeu o Pixel 4a. Mas os telefones com orçamento original da série A do Google eram os Pixel 3a e 3a XL. Cada um deles foi enviado na mesma época da conferência I/O da empresa em maio, dando início a um ciclo de lançamento de telefones Pixel a partir do meio do ano. Portanto, não é surpresa que o Pixel 6a esteja surgindo agora, com a conferência virtual de E/S 2022 do Google marcada para começar em 12 de maio de 2022. O Google Pixel 6a também apareceu recentemente no Geekbench junto com o Pixel 6.

De acordo com a listagem do Geekbench, o Pixel 6a rodará no Android 12 - sugerindo que ele aparecerá antes do Pixel 7 e 7 Pro, que devem ser os primeiros aparelhos rodando Android 13. A listagem também mostra o Pixel 6a com 6GB de RAM, que rumores do passado afirmaram. Os testes até mesmo mostram o Pixel 6a fazendo melhor do que o Pixel 6 tanto nos testes de núcleo único quanto nos de múltiplos núcleos, indicando que ele será tão poderoso quanto seu principal irmão. Espera-se ainda que o próximo telefone apresente um design modelado após o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro.

Você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 6a em nosso recurso separado.

Escrito por Maggie Tillman.