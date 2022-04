Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pixel 6a do Google vem sendo divulgado há algum tempo, com a maioria dos relatórios sugerindo que ele será lançado em maio durante a conferência de desenvolvedores de E/S do Google.

Muitos dos boatos têm afirmado que o dispositivo de médio alcance funcionaria no mesmo hardware que o principal Pixel 6, com o chip Tensor do Google sob o capô e o mais recente vazamento suporta isto.

O Google Pixel 6a apareceu no Geekbench ao lado do Pixel 6 e os testes vêem o Pixel 6a fazendo melhor tanto nos testes de núcleo único quanto nos de múltiplos núcleos, sugerindo que ele será tão poderoso quanto seu principal irmão.

De acordo com a listagem do Geekbench, o Pixel 6a rodaria no Android 12 - sugerindo que ele aparecerá antes do Pixel 7 e 7 Pro, que devem ser os primeiros dispositivos rodando Android 13. A listagem também mostra o Pixel 6a com 6GB de RAM, o que rumores do passado sugeriram.

A listagem do Geekbench não dá muito mais, embora a especulação anterior tenha dito que o Pixel 6a virá com um display Full HD+ de 6,2 polegadas e um design semelhante ao Pixel 6. Ele terá as mesmas especificações de câmera que o Pixel 5a 5G, que é a principal área que se espera que seja diferente do Pixel 6.

Você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 6a em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.