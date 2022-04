Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google poderia estar se preparando para finalmente permitir o reconhecimento facial em sua linha Pixel 6 pela primeira vez desde o lançamento, pelo menos se alguns trechos de provas forem alguma coisa a passar.

De acordo com um usuário no Reddit, seu Pixel 6 Pro mostrou o Face Unlock como uma opção durante a configuração, onde normalmente a única opção biométrica é a digitalização de impressões digitais.

Após este relatório de usuário, 9to5Google fez algumas escavações e descobriu que o Pixel 6 Pro Android 12 builds referenciou as atualizações de reconhecimento facial já em outubro de 2021.

O que não está claro é porque ele foi acionado recentemente, ou se foi apenas um erro/errandomínio. Porque - embora tivesse aparecido na configuração inicial - o recurso não estava disponível para o usuário quando ele entrou no aplicativo Settings para configurá-lo depois.

Com evidências sugerindo que o recurso esteve escondido por tanto tempo, isso poderia significar que o Google optou por não liberá-lo. Ou, a aparência recente pode significar que ele está quase pronto para torná-lo disponível.

A dificuldade - é claro - com qualquer reconhecimento facial puramente baseado em câmera é que ela não está tão segura quanto sistemas como o FaceID ou o desbloqueio facial do Pixel 4, que combina a câmera com uma forma de detecção de profundidade.

É intrigante, entretanto, que o Pixel 6 menor não pareça estar no pensamento do Google para este recurso, apenas o modelo Pro.

Escrito por Cam Bunton.