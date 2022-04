Vaza a embalagem do Google Pixel 6a, sugere lançamento iminente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um modelo intermediário do smartphone Pixel 6 no Pixel 6a e agora sua embalagem parece ter vazado, sugerindo que um lançamento é iminente.

A embalagem, que foi revelada pela Techxine , mostra apenas a parte superior da caixa para que nenhuma das especificações relatadas anteriormente para o dispositivo seja confirmada. O nome do Pixel 6a está confirmado, assim como um design muito semelhante ao do Pixel 6.

Assim como o Pixel 6, o Pixel 6a possui uma caixa de câmera na parte traseira que abrange a largura do dispositivo. Há uma câmera dupla e um flash dentro da caixa e o dispositivo é mostrado apenas em preto, sem a traseira de dois tons, como os dispositivos Pixel 6.

A Techxine afirma que suas fontes disseram que o Pixel 6a oferecerá um sensor de câmera principal de 12,2 megapixels e um sensor de câmera ultrawide de 12 megapixels, juntamente com uma câmera frontal de 8 megapixels. Relatórios anteriores disseram que ofereceria o mesmo que o Pixel 5a , que é um sensor principal de 12 megapixels e um sensor ultra amplo de 16 megapixels.

Outros rumores sugeriram que o Pixel 6a será executado no chip Google Tensor e virá com uma bateria de 5000mAh. Também é dito ter uma tela OLED Full HD + de 6,2 polegadas.

Por enquanto, uma data oficial de lançamento do Google Pixel 6a não está confirmada, embora tenha sido sugerido que ele apareça no Google I/O , que acontece em maio. Você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 6a em nosso recurso de arredondamento separado.

Escrito por Britta O'Boyle.