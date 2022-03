Google pode oferecer detecção de rastreador Bluetooth diretamente no Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está tentando criar suporte para rastreadores Bluetooth, como Tile e AirTag, diretamente no Android.

O 9to5Google está vasculhando o código da versão mais recente dos serviços do Google Play (versão 22.12.13) e, ao fazê-lo, recentemente detectou menções de "alertas de dispositivo desconhecido" e "Notificação detectada de tag desconhecida" para tags de rastreamento Bluetooth Low Energy. Também descobriu referências "Tile" e "AirTag", possivelmente usadas para denotar rastreadores Tile e Apple AirTag, respectivamente.

Isso significa que o Google está trabalhando na capacidade de detectar, entrar em contato e fazer ping de tags de rastreamento Bluetooth em seu dispositivo Android? Honestamente, ainda não está claro, e você também deve ter em mente que o Google geralmente testa novos recursos em seu código, mas nunca os lança ao público. Também vale a pena notar que, embora existam aplicativos Android de terceiros para rastrear tags, os AirTags da Apple não permitem que os usuários do Android verifiquem automaticamente os rastreadores em segundo plano, como você pode fazer no iPhone. Muitos dispositivos Android também não possuem um sensor de banda ultralarga para rastreamento preciso de tags, como o iPhone.

Portanto, não é de admirar que o Google esteja explorando a ideia de criar suporte no nível do sistema para rastreadores Bluetooth no Android. Embora o Google ainda não tenha confirmado ou negado seus planos, a conferência de desenvolvedores do Google I/O 2022 está chegando, então talvez a empresa tenha mais a revelar em breve.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Maggie Tillman.