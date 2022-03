Google emitirá alertas de ataque aéreo para usuários do Android na Ucrânia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que os usuários do Android na Ucrânia receberão alertas de ataques aéreos próximos em seus telefones antes que os ataques aconteçam.

Em um post no blog , a empresa disse que está trabalhando com o governo ucraniano em um sistema de alerta para usuários do Android no país.

XDA-Developers primeiro avistou o recurso.

“Tragicamente, milhões de pessoas na Ucrânia agora dependem de alertas de ataques aéreos para tentar chegar em segurança”, explicou o Google na postagem do blog. "A pedido e com a ajuda do governo da Ucrânia, começamos a lançar um sistema rápido de alertas de ataques aéreos para telefones Android na Ucrânia. Este trabalho é complementar aos sistemas de alertas de ataques aéreos existentes no país".

O Google disse que os alertas são baseados em alertas existentes já enviados pelo governo ucraniano. Todo o esforço é adaptado de um sistema construído para emitir alertas sobre terremotos, segundo Dave Burke , vice-presidente de engenharia do Android. O novo sistema de alertas começou a ser implementado em 10 de março e se estenderá a todos os telefones Android na Ucrânia.

O sistema aproveita nosso mecanismo de alerta de baixa latência que criamos para alertas de terremoto. O sistema de ataque aéreo é complementar e compartilha os mesmos gatilhos usados para os sistemas de alerta de ataque aéreo existentes no país. 2/3 — Dave Burke (@davey_burke) 10 de março de 2022

A empresa não disse que os usuários teriam que ativar ou ativar o recurso de alerta de ataque aéreo, então o sistema parece ser automático.

Além do novo sistema de alerta, o Google reiterou em seu blog seus últimos movimentos na Rússia, incluindo a pausa de todas as vendas de anúncios e a remoção de aplicativos de mídia financiados pelo Estado russo da Google Play Store na Europa. Também detalhou outras novas medidas tomadas, como a isenção de tarifas de chamadas internacionais da Ucrânia e dos EUA para a Ucrânia no Google Fi.

Escrito por Maggie Tillman.