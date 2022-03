Especificações do Google Pixel 6a listadas no Geekbench

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores estão a todo vapor em torno do próximo telefone do Google , o acessível Pixel 6a , e agora parece que pode estar chegando.

A equipe de olhos de águia do MySmartPrice localizou uma listagem do Geekbench que revela alguns componentes-chave, além de nos dar uma olhada no desempenho.

A listagem revela que o novo dispositivo ainda é alimentado pelo chipset Tensor do Google , assim como os telefones Pixel 6 .

Ele mostra dois núcleos Arm Cortex-X1 com clock de 2,8 GHz, dois núcleos Arm Cortex-A76 com clock de 2,25 GHz e quatro núcleos com eficiência de energia com clock de 1,8 GHz.

A listagem também mostra 6 GB de RAM e, como esperado, o Android 12 como padrão.

O Pixel 6a marcou 1050 pontos no teste single-core e 2833 no teste multi-core. Curiosamente, essas pontuações são semelhantes ao Pixel 6 Pro , sugerindo que o Pixel 6a pode atingir muito acima do preço esperado.

Para mais informações, teremos que esperar para ver, mas enquanto isso, você pode conferir nosso resumo dos rumores do Pixel 6a aqui .

No momento, parece que obteremos mais informações sobre o próximo telefone no Google I/O, que geralmente ocorre em maio.

Se a listagem do Geekbench servir de base, parece que o telefone está quase pronto para o mainstream.

Escrito por Luke Baker.