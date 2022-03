Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google poderá revelar em breve seu smartphone Pixel 6a e o primeiro smartwatch da marca - pensado para ser o Pixel Watch . As listagens de ambos apareceram no sistema de inventário de uma operadora dos EUA.

O Pixel Watch do Google apareceu sob o codinome Rohan, de acordo com uma fonte interna.

Eles disseram ao Android Police que o banco de dados da rede detalha que o dispositivo estará disponível nas cores cinza, preto e dourado. Ele também virá com 32 GB de armazenamento interno, eles revelaram.

Considerando que a operadora sem nome não vende smartwatches não celulares, seria uma aposta segura que o Pixel Watch também tenha conectividade móvel.

O Google Pixel 6a está supostamente listado sob o codinome Bluejay. Também estará disponível em três cores, afirma-se - preto, branco e verde. Cada um deles virá com 128 GB de armazenamento interno.

Essas são todas as informações detalhadas até agora, mas correspondem a pelo menos um boato anterior - que o Pixel 6a pode estar disponível a partir de maio.

Considerando que o Google I/O é geralmente nessa época, seria seguro assumir que ambos os dispositivos serão lançados na conferência anual de desenvolvedores da empresa.

No caso do Pixel Watch, ele também acabará com uma série de rumores e especulações que datam de anos.

Escrito por Rik Henderson.