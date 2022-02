Google Pixel 7 e 7 Pro: Qual é a história até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos smartphones emblemáticos do Google ainda não são esperados por um tempo, embora já existam vários rumores especulando sobre o que eles podem oferecer quando chegarem.

Estamos reunindo o que queremos ver dos sucessores do Pixel 6 e Pixel 6 Pro , juntamente com o que os rumores estão sugerindo. Os dispositivos são chamados de codinome Cheetah (Pixel 7) e Panther (Pixel 7 Pro). Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

Outubro de 2022

O Google provavelmente anunciará o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro em outubro de 2022. Claro, nada é oficial ainda - nem será por um tempo - mas outubro foi o mês de escolha do Google por vários anos.

Uma vez que foi revelado, esperamos que seja colocado à venda algumas semanas depois, provavelmente antes do final de outubro.

O Pixel 6 começa em £ 599 no Reino Unido, $ 599 nos EUA e € 649 na Europa, enquanto o Pixel 6 Pro começa em £ 849 no Reino Unido, $ 899 nos EUA e € 899 na Europa. Ainda não está claro se podemos esperar que o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro caiam no mesmo patamar.

Pixel 7: 155,6 x 73,1 x 8,7 mm

Pixel 7 Pro: 163 x 76,6 x 8,7 mm

Com base em algumas renderizações vazadas, o Google Pixel 7 e o 7 Pro parecem seguir um design semelhante aos seus antecessores, mas fazem algumas pequenas alterações. A caixa da câmera que abrange a parte traseira de ambos os dispositivos parece estar aqui para ficar em 2022, embora as renderizações sugiram que ela se encaixará no quadro dos aparelhos Pixel 7 - algo que o Samsung Galaxy S22 faz.

Dizem que o Google Pixel 7 medirá 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, com um aumento de câmera de 11,44 mm, enquanto o Pixel 7 Pro medirá 163 x 76,6 x 8,7 mm, com um aumento de câmera de 11,2 mm.

As renderizações também sugerem que o Pixel 7 continuará exibindo uma tela plana, enquanto o Pixel 7 Pro deve manter as bordas levemente curvas oferecidas no Pixel 6 Pro. Ambos os dispositivos possuem uma câmera perfurada centralizada na parte superior de suas telas nas renderizações, e espera-se que ambos tenham sensores de impressão digital subexibidos .

O Pixel 6 e 6 Pro são resistentes à água e poeira IP68, portanto, espera-se que o Pixel 7 e 7 Pro também sejam.

Pixel 7: 6,2-6,4 polegadas, Full HD+, 120Hz?

Pixel 7 Pro: 6,7/6,8 polegadas, Quad HD+, 1-120Hz?

De acordo com os rumores, o Pixel 7 teria um tamanho de tela entre 6,2 polegadas e 6,4 polegadas, enquanto o Pixel 7 Pro teria uma tela de 6,7 polegadas ou 6,8 polegadas. Isso está praticamente alinhado com o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, portanto, pode haver mudanças mínimas neste departamento.

O Pixel 6 tinha resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90Hz , enquanto o Pixel 6 Pro tinha taxa de atualização variável entre 10Hz e 120Hz.

Não seria muito surpreendente ver o Pixel 7 saltar para 120Hz e o Pixel 7 Pro oferecer uma taxa de atualização menor de 1Hz, como os concorrentes, embora, por enquanto, não haja detalhes nos vazamentos nessa frente. O suporte a HDR é esperado.

Pixel 7: Google Tensor 2.0, até 512 GB, 8 GB de RAM, 5000 mAh?

Pixel 7 Pro: Google Tensor 2.0, 12 GB de RAM

O Google Pixel 6 e o 6 Pro rodam no chip Google Tensor , afastando-se dos processadores Qualcomm. Há rumores de que o Google está trabalhando em uma segunda geração do chip Tensor, que tem o codinome Tensor 2.0 e afirma que o Pixel 7 e o 7 Pro podem ser executados nele, o que faz sentido.

Alega-se que o chip Tensor 2.0 pode apresentar um Samsung Exynos Modem 5300 dentro, embora atualmente a Samsung não tenha um modem lançado chamado isso.

Os relatórios sugeriram que o Pixel 7 poderia vir em opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB. Nenhum deles deve ter microSD. A opção de armazenamento de 512 GB seria nova para o Pixel 7, pois o Pixel 6 só vai até 256 GB, embora sejam apenas rumores por enquanto.

Em termos de RAM, esperamos ver pelo menos 8 GB no Pixel 7 e 12 GB no Pixel 7 Pro, como seus antecessores.

Rumores sugerem que o Pixel 7 padrão pode oferecer uma bateria de 5000mAh, que é o que o Pixel 6 Pro oferece atualmente. Não é uma sugestão irracional por qualquer extensão da imaginação, mas também não está confirmada ainda.

Pixel 7: traseira dupla (50 MP + 50 MP), frontal de 8 MP

Pixel 7 Pro: traseira tripla (ultra grande angular principal, telefoto)

Foi sugerido que o Google Pixel 7 poderia oferecer uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera ultra larga de 50 megapixels, combinada com uma câmera frontal de 8 megapixels. Se for verdade, veria as melhorias aparentemente focadas na lente ultra larga em comparação com o Pixel 6.

Enquanto isso, há rumores de que o Google Pixel 7 Pro possui lentes principais, ultra largas e telefoto, mas ainda não há detalhes específicos em vazamentos. Não seria muito surpreendente ver uma carga semelhante ao Pixel 6 Pro com talvez alguns recursos extras, em vez de uma grande mudança no hardware.

Provavelmente vale a pena mencionar que o Google patenteou uma câmera subexibida em agosto de 2021, embora isso não garanta que o Pixel 7 ou o Pixel 7 Pro ofereçam a tecnologia, pelo menos é uma possibilidade para o modelo Pro.

Aqui está o que os rumores sugeriram até agora para o Google Pixel 7 e 7 Pro.

OnLeaks e SmartPrix revelaram algumas renderizações do Google Pixel 7 e 7 Pro, juntamente com algumas especificações esperadas.

De acordo com o 9to5Google , que vasculhou a prévia do desenvolvedor do Android 13 e conversou com fontes "confiáveis", o Google tem um chip Tensor de segunda geração em andamento chamado Tensor 2.0.

A LetsGoDigital detectou uma patente para a tecnologia de câmera subexibida, registrada pelo Google.

Escrito por Britta O'Boyle.