Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazador confiável revelou como pode ser o Google Pixel 7 Pro por meio de uma série de renderizações 3D vazadas.

OnLeaks , conforme relatado pela primeira vez pelo SmartPrix , compartilhou as imagens. Eles mostram que o próximo dispositivo tem três câmeras na parte de trás. Eles provavelmente são uma câmera grande angular, uma câmera telefoto periscópio e uma câmera ultra larga. Na frente do aparelho ainda a ser anunciado, há uma câmera selfie acima do que se pensa ser uma tela OLED.

Como o SmartPrix observou, o telefone é semelhante ao Pixel 6 Pro, mantendo até as mesmas bordas curvas. Mas o Pixel 7 Pro é mais curto longitudinalmente e mais largo e mais grosso em 163 x 76,6 x 8,7 mm.

Para referência, o Pixel 6 Pro tem dimensões de 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Em nossa análise desse dispositivo quando foi lançado no ano passado , dissemos que ele possui um excelente sistema de câmeras e que é um passo confiante para o Google, que está oferecendo um telefone mais ambicioso e competitivo, mas ainda com preço atraente.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

O sucessor do Pixel 6 Pro é provavelmente o Pixel 7 Pro, mas não deve ser revelado até o outono - quando o Google normalmente lança novos telefones.

Se o Google lançar um Pixel 6a este ano, provavelmente será lançado um pouco mais cedo.

Escrito por Maggie Tillman.