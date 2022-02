Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google lançou uma atualização de software para o Pixel 6 e Pixel 6 Pro em fevereiro que - de acordo com vários relatórios e comentários de usuários no Twitter e Reddit - incluiu um bug desagradável que fez com que o Wi-Fi fosse desligado. Algumas pessoas até relataram ter visto um problema com Wi-Fi e Bluetooth - quando um está ativado, o outro desliga. Bem, o Google prometeu que uma correção está chegando em breve.

Em resposta a um usuário no Reddit , o Google reconheceu um problema com a atualização de fevereiro causando problemas de conectividade Wi-Fi e disse que desenvolveu uma solução definida para chegar em uma atualização de software de março.

"Após alguma investigação, identificamos a causa raiz e determinamos que isso afeta um número muito pequeno de dispositivos", disse a conta oficial do Google via Reddit em 22 de fevereiro de 2022. "É claro que percebemos que essa é uma experiência ruim e desenvolvemos imediatamente uma correção de software que estará disponível na próxima atualização do Google Pixel, lançada em março.

O Google lança uma atualização de software gratuita todos os meses para seus telefones Pixel e oferece suporte aos dispositivos por pelo menos cinco anos. As atualizações do Pixel incluem atualizações de segurança do Pixel e também podem incluir quedas de recursos e outras atualizações de software. Eles também recebem atualizações completas da plataforma ( a mais recente é o Android 12 ). Para atualizar o software do Pixel 6 e Pixel 6 Pro em março, siga estas etapas:

A maioria das atualizações do sistema e patches de segurança acontecem automaticamente. Para verificar se uma atualização está disponível:

Abra o aplicativo Configurações do seu dispositivo.

Toque em Segurança > Verificar se há uma atualização: Para verificar se uma atualização de segurança está disponível, toque em Verificação de segurança do Google.

Siga todas as etapas na tela.

Seu sistema informará como atualizado ou com uma atualização pendente.

Depois que uma atualização é baixada, você pode receber uma notificação para reiniciar seu telefone.

Enquanto o Pixel estiver ligado e conectado ao Wi-Fi, ele baixará e instalará automaticamente a atualização e solicitará que você reinicie para aplicá-la.

Não funcionou para você? Alguns dispositivos Pixel podem ocultar o menu de atualização de software em: Configurações > Sistema > Avançado > Atualização do sistema > Verificar atualização. Consulte a página de suporte do Google para obter mais ajuda.

Escrito por Maggie Tillman.