Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Detalhes sobre a série de telefones principais da próxima geração do Google - que se acredita consistir no Pixel 7 e 7 Pro - vazaram online.

De acordo com o 9to5Google , que investigou a recente prévia do desenvolvedor do Android 13 e conversou com fontes "confiáveis", afirmou que o Google tem um chip Tensor de segunda geração em andamento. Muitas vezes referido como Tensor 2.0 pela mídia, ele tem um codinome interno de "cloudripper" e espera-se que chegue com o número do modelo GS201. Ele também teria um modem Samsung inédito a bordo.

O Tensor 2.0 pode ter um Exynos Modem 5300 dentro, disse o relatório. Mas a Samsung ainda não lançou um modem com esse nome, por isso é considerado inédito.

Tenha em mente que o primeiro chipset Tensor tinha o Samsung Exynos Modem 5123.

Por fim, o 9to5Google discutiu os codinomes do Pixel 7. Por muito tempo, todos os telefones Pixel se referiam a tipos de peixes, mas o Google mudou para codinomes de aves com o Pixel 6 , que tinha um codinome "oriole", enquanto o Pixel 6 Pro tinha "corvo". Os codinomes do Google Pixel 7 podem abandonar as aves e seguir a rota dos grandes felinos. Os modelos padrão e profissional, respectivamente, poderiam ter os codinomes "cheetah" e "panther".

De qualquer forma, com rumores de processador e codinome agora circulando, você certamente pode esperar que mais informações sobre a série Google Pixel 7 comecem a aparecer em breve e em um clipe mais rápido.

Escrito por Maggie Tillman.