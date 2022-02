O Pixel dobrável do Google está de volta aos trilhos para um lançamento em 2022?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um Pixel dobrável , competindo com Samsung e seu Galaxy Z Fold 3 . Foi alegado no final de 2021 que o dispositivo havia sido suspenso, mas o último relatório diz que agora está de volta aos trilhos.

O rumor mais recente vem do analista de tela Ross Young (@DSCCRoss ), que twittou dizendo que a produção do painel para o Pixel dobrável começará no terceiro trimestre de 2022 e o dispositivo estará à venda no quarto trimestre de 2022.

Está de volta! Parece que o Pixel dobrável do Google começará a produção de painéis no terceiro trimestre de 22 e será lançado no quarto trimestre de 22. — Ross Young (@DSCCRoss) 14 de fevereiro de 2022

Em respostas ao Tweet, Young afirmou que o dispositivo provavelmente estará à venda em outubro e disse que o tamanho da tela provavelmente será menor que o do Galaxy Z Fold 3, ou o que é esperado para o Z Fold 4.

Vale lembrar que Young afirmou anteriormente que o Pixel dobrável seria lançado em outubro de 2021 ao lado do Pixel 6 e Pixel 6 Pro , mas depois disse que foi cancelado em novembro de 2021 devido à forte concorrência no mercado.

O Pixel dobrável foi anteriormente chamado de Pixel Notebook e espera-se que seja executado no chip Tensor do Google , que alimenta o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. Se as informações de Young estiverem corretas, esperamos ver muitos rumores nos próximos meses, mas, por enquanto, você pode ler a história até agora em nosso recurso Pixel Fold separado .

Escrito por Britta O'Boyle.