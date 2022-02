Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora pareça que apenas o Google lançou o Android 12 , a empresa já está lançando a primeira prévia do desenvolvedor do Android 13.

O Android 13 é uma grande atualização do sistema operacional móvel. Mas ainda não está disponível para os consumidores instalarem em seus telefones e tablets Android. Uma prévia do desenvolvedor é simplesmente uma versão inicial do Android 13 especificamente para os desenvolvedores testarem. A primeira prévia do desenvolvedor já está disponível. Uma versão beta pública virá em uma data posterior para qualquer um testar - seguida por uma versão final e estável para todos os dispositivos Android mais recentes.

O Google planeja lançar mais visualizações para desenvolvedores do Android 13 em fevereiro de 2022 e março de 2022. Ele passará para versões beta por volta de abril de 2022. A empresa espera que o Android 13 fique estável por volta de junho de 2022 ou julho de 2022. Se o Google seguir esse cronograma, um lançamento oficial do Android 13 chegará no final do ano - provavelmente por volta do outono de 2022.

A visualização do desenvolvedor do Android 13, no lançamento, está limitada à execução nos telefones Pixel do Google. Isso inclui o Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL e Pixel 4. Se você tiver um smartphone Pixel compatível, poderá instalar a visualização do desenvolvedor. Você precisa atualizar a imagem do sistema Android 13. As instruções para instalar a visualização podem ser encontradas aqui.

Mas o Pocket-lint sugere esperar até os primeiros lançamentos beta públicos ou, no mínimo, usar um dispositivo secundário para a visualização do desenvolvedor.

Dave Burke, vice-presidente de engenharia para Android do Google, detalhou uma longa lista de alterações incluídas no Android 13 Developer Preview 1 no blog do desenvolvedor Android. Os novos recursos incluem mais opções de temas e recursos de privacidade, novas preferências de idioma e várias atualizações ocultas.

O Android 13 está trazendo ícones de aplicativos dinâmicos para todos os aplicativos, não apenas para o Google. O recurso de ícones temáticos permite que os ícones de aplicativos tenham uma tonalidade de cor que corresponda ao seu papel de parede - mas os desenvolvedores de aplicativos precisam oferecer um ícone de aplicativo compatível. Esse recurso está chegando primeiro aos dispositivos Pixel, mas o Google disse que está trabalhando com outros fabricantes para lançá-lo de forma mais ampla.

O Android 13 tem novas maneiras de lidar com permissões e segurança. Um novo seletor de fotos permitirá que você compartilhe fotos e vídeos com um aplicativo individual sem dar permissão ao aplicativo para ver todas as fotos no seu dispositivo. O Google planeja trazer esse recurso para todos os telefones com Android 11 ou superior.

Há muitas mudanças no Android 13, até agora, que não são facilmente detectáveis. Por exemplo, uma nova permissão de Wi-Fi permitirá que os aplicativos encontrem e se conectem a pontos de Wi-Fi sem exigir permissões de localização. O Google também disse que continua desenvolvendo o Project Mainline, seu esforço para fornecer mais atualizações via Google Play, em vez de no nível do sistema operacional.

As preferências de idioma do Android 13 agora incluirão a opção de trabalhar por aplicativo. Isso é útil para usuários multilíngues.

