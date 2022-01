Google Pixel Fold pode ser semelhante ao Oppo Find N

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O possível Pixel Fold do Google é um dos smartphones que mais geram rumores no momento, com especulações quase constantes sobre quando e como o Google entrará no mercado dobrável.

Agora, um pouco de espionagem da equipe do 9to5Google encontrou evidências na versão beta mais recente do Android de que o telefone pode ter um design e formato de tela que lembram o excelente (ainda que raro) Oppo Find N , lançado recentemente.

Esse telefone tem uma forma mais atarracada do que o outro grande dobrável por aí, o Samsung Galaxy Z Fold 3 , que é visivelmente fino e alto quando fechado. Muitas pessoas notaram que o design menor e mais curto do Oppo torna a tela única um pouco mais tradicionalmente útil.

Agora, o 9to5Google encontrou algumas novas animações no Android em torno da inserção de um cartão SIM em um telefone dobrável que parece ser um espaço reservado genérico ou o próximo grande telefone do Google, dependendo da sua atitude.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

As animações mostram claramente um telefone mais próximo da versão Oppo de um design dobrável do que o da Samsung, o que temos o prazer de ver. Não há muito mais o que fazer, além de que o telefone parece ter botões de volume e uma bandeja de cartão SIM, mas se essa proporção de tela não for uma coincidência, pode ser significativo para as expectativas das pessoas sobre o design do telefone.

Escrito por Max Freeman-Mills.