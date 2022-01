Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores de um smartphone Pixel dobrável do Google foram inundados em 2021, mas não aconteceu. Em vez disso, rumores de um dispositivo dobrável - codinome Pipit - chegaram a 2022.

Um relatório que veio do Geekbench para o dispositivo Pipit parece revelar alguns detalhes interessantes sobre o potencial futuro telefone.

O grande problema aqui é que ele aponta para este dispositivo usando o Google Tensor, como encontrado nos modelos do Pixel 6. Isso faria todo o sentido, já que o Google se esforçou para desenvolver seu próprio hardware, então é provável que o use.

Diz-se que há 12 GB de RAM, o que parece muito, mas é o mesmo que o Pixel 6 Pro , o que talvez sugira onde o Google quer que este telefone seja em termos de desempenho.

Claro, uma lista do Geekbench não é uma confirmação. Nós vimos vários dispositivos aparecerem nesses tipos de serviços de benchmarking que são dispositivos de desenvolvimento, ou protótipos, e muitos que nunca viram a luz do dia.

Também é perfeitamente viável que seja uma farsa.

Seja qual for a realidade, a decisão do Google será se ele deve lançar um telefone dobrável no mercado. Dado que o desenvolvimento do Android em telefones dobráveis precisará de uma casa, não ficaríamos surpresos se este fosse um dispositivo de engenharia em vez de algo para consumidores.

O tempo dirá, no entanto, e com mais e mais fabricantes buscando novos formatos, como telefones dobráveis, o Google pode querer se manter atualizado.

Dados os ciclos de lançamento típicos do Google, não esperamos ouvir nada de concreto até o final de fevereiro, quando o Mobile World Congress 2022 está programado para acontecer. O Google costuma marcar presença no show e já fez anúncios lá antes.

Essa conferência pode sofrer cancelamentos assim como vimos no CES 2022 e um evento mais provável para mostrar qualquer coisa nova seria o Google I / O , provavelmente em maio de 2022.