(Pocket-lint) - Os primeiros detalhes da próxima grande atualização de software do smartphone do Google surgiram e parecem indicar que o Android 13 vai lidar com notificações incômodas.

No Android 13 - codinome 'Tiramisu' - parece que cada aplicativo precisará oferecer notificações como um recurso opcional ao instalá-lo, em vez de apenas tê-los ativados por padrão.

A dica no código foi descoberta por desenvolvedores de XDA que encontraram uma permissão de tempo de execução para "notificações de postagem", o que sugere que os aplicativos precisarão perguntar primeiro se podem enviar notificações ou não.

Isso significa que as notificações podem estar entre as primeiras permissões de pop-up de configuração do aplicativo, como permitir que o aplicativo acesse sua câmera, microfone e detalhes de localização.

Outra nova adição descoberta mostra a capacidade de escolher um idioma por aplicativo. Então, se você quiser ler todas as suas notícias e navegar na web em espanhol, mas usar um aplicativo como o WhatsApp ou Telegram para se comunicar principalmente em inglês, você pode ter cada aplicativo em seu próprio idioma.

Por último, parece que o Android 13 também permitirá aos usuários alternar uma mudança na aparência do relógio da tela de bloqueio. Não é uma grande mudança, mas significa que ter um grande relógio no centro da tela não será a única opção.

Dado que estamos quase um ano longe de o Android 13 ser oficial, sempre há a possibilidade de que esses novos recursos não estejam lá quando finalmente estiverem disponíveis para o público.

Além do mais, com a primeira visualização do desenvolvedor provavelmente ainda em alguns meses, eles podem nem estar na primeira versão beta para desenvolvedores. Os planos mudam e os recursos do software costumam aparecer e depois desaparecer entre o desenvolvimento e o lançamento final.