Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google recentemente introduziu o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro com leitores de impressão digital no display para autenticação biométrica - mas, estranhamente, não incluía o recurso de desbloqueio facial. No entanto, há evidências de que o modelo Pro ainda pode obtê-lo por meio de uma atualização de software que está por vir.

Conforme detectado pela primeira vez pelo 9to5Google , o código-fonte do Android 12L inclui referências a um recurso de reconhecimento de rosto no smartphone com Tensor . As sequências de código referem-se especificamente à capacidade do Pixel 6 Pro de alternar entre o desbloqueio facial e o reconhecimento de impressão digital para desbloquear.

Atualmente, apenas o Pixel 4 e o Pixel 4 XL são compatíveis com o Desbloqueio facial como uma forma de autenticação biométrica. Mas eles não vêm com leitores de impressão digital.

O código-fonte do Android 12L sugere que a autenticação facial está sendo considerada um recurso experimental apenas para o Pixel 6 Pro - não para o Pixel 6.

Isso é confuso - especialmente considerando que o Pixel 6 Pro não tem nenhum hardware especial conhecido sobre o Pixel 6 para reconhecimento facial aprimorado. Na verdade, a única diferença entre os sensores frontais dos dois smartphones é uma câmera selfie aprimorada com um campo de visão mais amplo.

Não está claro se o Google vai realmente lançar o Face Unlock com Android 12L quando ele for lançado ou melhor, com uma atualização de software Pixel Feature Drop.