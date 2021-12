Data de lançamento do Google Pixel 6a, rumores, recursos e notícias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Pixel 6 e 6 Pro do Google foram revelados durante um evento em outubro de 2021 e foram uma grande diferença em relação aos dispositivos Pixel anteriores em termos de design, mas também de hardware, com ambos rodando em um chip interno pela primeira vez e não um processador Qualcomm.

Já há uma série de rumores em torno do modelo de gama média dos dispositivos Pixel 6 , que deve ser chamado de Google Pixel 6a. Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

Maio de 2022?

Cerca de $ 500 / £ 500

Atualmente não há rumores sugerindo quando o Pixel 6a será lançado, embora o Pixel 5a 5G só tenha sido anunciado em agosto de 2021, então pode ser que ainda tenhamos um bom tempo para esperar. Dito isso, o Pixel 5a não está amplamente disponível - apenas nos EUA e no Japão - então talvez o Pixel 6a seja lançado antes para atender às necessidades daqueles que buscam um Pixel de médio alcance em outras regiões do mundo.

Anterior ao Pixel 5a, o Pixel 4a foi anunciado em agosto de 2020 e o Pixel 3a foi revelado em maio de 2019, o que significa que não há um padrão definido como tal. Não seria muito surpreendente ver o Pixel 6a revelado no primeiro semestre de 2022 dado que já existem rumores sobre ele, mas nada está confirmado ainda.

Em termos de preço, o Pixel 5a custa US $ 449 nos EUA. Não está disponível no Reino Unido. O Pixel 4a custava £ 349 no Reino Unido quando foi lançado e US $ 349 nos EUA. O Pixel 3a custa £ 399 e $ 399 nos EUA. É provável que o Pixel 6a venha a custar menos de $ 500 / £ 500, mas provavelmente vai demorar um pouco antes de sabermos.

Semelhante ao Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7 mm

O Google Pixel 6a apareceu em renderizações de 5K mostrando um design muito próximo ao do Pixel 6. Apresentando a mesma faixa de câmera destacada na parte traseira do dispositivo, o Pixel 6a também é mostrado como oferecendo uma tela plana com uma câmera furada centralizado na parte superior, novamente como o Pixel 6.

Diz-se que o Pixel 6a medirá 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, que é um pouco menor do que o Pixel 6, que mede 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, e é dito que não oferecerá um fone de ouvido de 3,5 mm, como os dispositivos Pixel "a" anteriores apresentavam.

Os renderizadores mostram uma opção de paleta de cores preto e cinza, bem como uma combinação de cores branco e creme, embora nenhuma especificação sobre cores ou nomes de cores para o Pixel 6a tenha sido detalhada em vazamentos ainda. O Pixel 6 e o 6 Pro são ambos IP68 resistentes à água e poeira , enquanto o Pixel 5a 5G é IP67, então esperaríamos o último para o Pixel 6a também.

6,2 polegadas, Full HD +

OLED

Sensor de impressão digital sob o display

É alegado que o Google Pixel 6a virá com uma tela OLED plana de 6,2 polegadas com um sensor de impressão digital sob a tela .

Não há nenhuma palavra sobre a resolução ainda, ou taxa de atualização, embora esperássemos Full HD + com taxa de atualização de 90Hz . É possível que ele ofereça uma taxa de atualização de 60 Hz, mas com muitos telefones de gama média agora oferecendo 90 Hz, achamos que o último é mais provável.

Câmera Pixel 5

12,2 MP principal, 16 MP ultra grande angular

De acordo com os vazamentos, o Google Pixel 6a terá a mesma configuração de câmera do Google Pixel 5 e, consequentemente, o Google Pixel 5a 5G. Embora a câmera do Pixel 5 ainda seja ótima, é uma visão um pouco diferente do que o Google fez no passado com sua série "a". Anteriormente, a série "a" tratava de oferecer a experiência de câmera Pixel carro-chefe em um dispositivo de médio alcance.

Se o Pixel 6a oferece a câmera do Pixel 5, você ainda terá uma ótima experiência de câmera, mas será um passo abaixo do Pixel 6 e 6 Pro. Também seria uma jogada interessante, pois o motivo da grande caixa da câmera na parte traseira do Pixel 6 era porque o novo módulo da câmera não se encaixava na caixa quadrada encontrada no Pixel 5, então seria estranho ter o mesma caixa do Pixel 6, mas uma configuração de câmera diferente.

Se os rumores forem verdadeiros, veremos uma câmera principal de 12,2 megapixels, juntamente com uma câmera ultra grande angular de 16 megapixels no Pixel 6a, bem como uma câmera frontal de 8 megapixels.

Chip Google Tensor

O Google Pixel 6 e o 6 Pro são executados no chip Tensor interno do Google e foi relatado que o Pixel 6a fará o mesmo. Atualmente não há informações sobre RAM ou armazenamento, embora saibamos que será um aparelho 5G.

O Pixel 5a 5G oferece 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento como base, então é provável que o Pixel 6a faça o mesmo.

Também não há informações sobre a capacidade da bateria ainda, mas esperamos cerca de 4500mAh, possivelmente maior.

Foi alegado que o Google Pixel 6a será executado no chip Google Tensor e virá com a mesma câmera do Pixel 5.

OnLeaks e 91 Mobiles publicaram uma série de renderizações 5K mostrando o que se afirma ser o Pixel 6a.