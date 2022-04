Google Pixel 6a rumores, características e notícias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Pixel 6 e 6 Pro do Google foram revelados durante um evento em outubro de 2021 e foram um grande desvio dos dispositivos Pixel anteriores em termos de seu design, mas também de seu hardware, com ambos funcionando em um chip interno pela primeira vez e não em um processador da Qualcomm.

No entanto, já há uma série de rumores em torno do modelo de médio alcance dos dispositivos Pixel 6, que se espera ser chamado de Google Pixel 6a. Aqui está tudo o que temos ouvido até agora.

Maio ou julho de 2022?

Em torno de $500/£500

Os rumores sugerem que o Pixel 6a será lançado em maio de 2022 durante a E/S do Google e com um vazamento de embalagens e certificação da FCC, esta é certamente uma possibilidade. A conferência de desenvolvedores acontece em 11 e 12 de maio para 2022, portanto não há muito mais tempo para esperar se esta data de lançamento for precisa. Outros suspeitam que o telefone tenha sido adiado devido à contínua falta de chips e pode ser lançado no final de julho.

O Pixel 5a 5G foi anunciado em agosto de 2021, mas não foi divulgado amplamente - somente nos EUA e no Japão - então talvez o Pixel 6a seja lançado mais cedo que um ciclo de um ano inteiro para atender às necessidades daqueles que após um Pixel de gama média nas outras regiões do mundo.

Antes do Pixel 5a, o Pixel 4a foi anunciado em agosto de 2020 e o Pixel 3a foi revelado em maio de 2019, o que significa que não existe um padrão definido como tal.

Em termos de preço, o Pixel 5a custa US$ 449 nos EUA. Ele não está disponível no Reino Unido. O Pixel 4a custava £349 no Reino Unido quando foi lançado, e $349 nos EUA. O Pixel 3a custava £399 e $399 nos EUA. É provável que o Pixel 6a venha a custar menos de $500/£500, mas provavelmente demorará um pouco até que saibamos.

Semelhante ao Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7mm

O Pixel 6a do Google apareceu em rebocos 5K mostrando um design muito próximo ao do Pixel 6 e um vazamento de embalagem mostrando a parte superior da parte de trás do dispositivo suporta os rebocos. Apresentando a mesma faixa de câmera destacada na parte traseira do dispositivo, o Pixel 6a também é mostrado como oferecendo uma tela plana com uma câmera de furo centralizada no topo, novamente como o Pixel 6.

Diz-se que o Pixel 6a medirá 152,2 x 71,8 x 8,7mm, que é um pouco menor que o Pixel 6 que mede 158,6 x 74,8 x 8,9mm, e diz-se que não oferecerá uma tomada de fone de ouvido de 3,5mm, como os dispositivos Pixel "a" anteriores apresentaram.

Os renders mostram uma paleta de cores preta e cinza, bem como uma combinação de cores branca e creme, embora rumores mais recentes afirmem que o Pixel 6a estará disponível em opções de cores preta, branca e verde e o vazamento da embalagem mostra o preto. O Pixel 6 e 6 Pro são ambos IP68 resistentes à água e ao pó, enquanto o Pixel 5a 5G é IP67, portanto, esperaríamos o último também para o Pixel 6a.

6,2 polegadas, Full HD+

OLED

Sensor de impressão digital subexibido

É alegado que o Google Pixel 6a virá com um visor OLED plano de 6,2 polegadas com um sensor de impressão digital sob visualização.

Ainda não há palavras sobre resolução ou taxa de atualização, embora esperássemos Full HD+ com taxa de atualização de 90Hz. É possível que ele possa oferecer uma taxa de atualização de 60Hz, mas com muitos telefones de médio alcance oferecendo agora 90Hz, pensamos que este último é mais provável.

Câmera Pixel 5

12,2MP principal, 16MP ultra grande angular

De acordo com os vazamentos, o Google Pixel 6a apresentará a mesma configuração de câmera que o Google Pixel 5, e conseqüentemente, o Google Pixel 5a 5G. Embora a câmera do Pixel 5 ainda seja grande, é uma tomada de posição ligeiramente diferente do que o Google fez no passado com sua série "a". Anteriormente, a série "a" tratava de oferecer a experiência da câmera Pixel em um dispositivo de médio alcance.

Se o Pixel 6a oferecer a câmera do Pixel 5, você ainda terá uma ótima experiência de câmera, mas será um passo abaixo do Pixel 6 e 6 Pro. Também seria um movimento interessante, pois a razão para o grande alojamento da câmera na parte traseira do Pixel 6 era porque o novo módulo de câmera não cabia no alojamento quadrado encontrado no Pixel 5, então seria estranho ter o mesmo alojamento que o Pixel 6, mas uma configuração de câmera diferente.

Mas se os rumores forem precisos, veremos uma câmera principal de 12,2 megapixels, acoplada a uma câmera ultra grande angular de 16 megapixels no Pixel 6a, assim como uma câmera frontal de 8 megapixels. Houve também algumas menções a uma câmera principal de 12,2 megapixels e a um sensor ultra amplo de 12 megapixels, embora a seção da câmera seja um pouco questionável atualmente.

Chip Tensor do Google

O Google Pixel 6 e 6 Pro funcionam ambos com o chip Tensor construído internamente pelo Google e foi relatado que o Pixel 6a fará o mesmo. Uma listagem do Geekbench revelou que devemos esperar 6GB de RAM no próximo aparelho e outra listagem viu o Pixel 6a em comparação com o Pixel 6, com o dispositivo de médio alcance superando marginalmente o carro-chefe. Também houve menção de 8GB de RAM.

Diz-se que o armazenamento é de 128GB, que é o que o Google Pixel 5a oferece como base. Também é dito que pelo menos um modelo do Pixel 6a poderia suportar a mmWave 5G.

A capacidade da bateria é alegadamente de 4800mAh, com suporte para carregamento rápido de 30W.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Google Pixel 6a.

OLeaker Yogesh Brar tweeted uma lista de especificações para o Pixel 6a, incluindo detalhes da bateria e da câmera.

O Pixel 6a do Google passou pelo banco de dados da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), sugerindo que seu lançamento é iminente. Diz-se que um dos modelos que atingiu a FCC está chegando com a mmWave 5G.

Geekbench listou o Pixel 6a ao lado do Pixel 6 e viu o Pixel 6a superar o Pixel 6 em uma fração, apoiando a idéia de que ele terá o mesmo hardware.

A Techxine publicou uma imagem da embalagem do Google Pixel 6a, confirmando o nome do dispositivo e seu design.

Jon Prosser tweeted dizendo que o Google Pixel 6a seria revelado no Google I/O, ao lado de uma provocação do Pixel Watch.

YouTuber Jon Prosser, da Front Page Tech, suspeita que a data de lançamento tenha sido adi ada devido à contínua falta de chips. Ele agora espera que o telefone seja anunciado no final de julho.

Osresultados do benchmark Google Pixel 6a apareceram em uma listagem do Geekbench, mostrando o telefone perfurando bem acima de seu peso em desempenho e revelando informações de especificação.

O Google Pixel 6a apareceu no inventário de uma operadora americana e uma fonte interna alegou que o dispositivo seria lançado em maio, veio em três opções de cores e ofereceu 128GB de armazenamento.

Uma dica confiável tweeted que o Google planeja lançar o Pixel 6A em maio, o que - se preciso - significaria em torno da época em que normalmente tem sua conferência anual de E/S.

Foi reivindicado que o Google Pixel 6a funcionará no chip Google Tensor e virá com a mesma câmera que o Pixel 5.

AOnLeaks e a 91 Mobiles publicaram uma série de renders 5K mostrando o que se diz ser o Pixel 6a.

