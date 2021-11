Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo conjunto de renderizações 5K mostra o Google Pixel 6A em toda a sua glória, e se você é um fã do estilo do Pixel 6 , a boa notícia é que parece que receberemos mais do mesmo.

Os últimos vazamentos do prolífico OnLeaks e 91 celulares revelam a marca registrada da câmera que vimos no Pixel 6 e no Pixel 6 Pro . Podemos ver duas lentes na tira da câmera, junto com o flash, mas nenhuma pista quanto ao comprimento focal ainda.

Especulou-se que poderíamos ver o mesmo sensor Samsung Isocell GN1 de 50 MP no Pixel 6.

Melhores ofertas de telefones Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e mais Por Chris Hall · 22 Novembro 2021

Também vemos uma tela OLED plana de 6,2 polegadas com uma câmera frontal e um leitor de impressão digital.

Os fãs do Pixel 5A podem ficar profundamente desapontados ao ver uma nítida falta de conector de fone de ouvido nas imagens que vazaram. Um movimento especialmente estranho, já que o Google se esforçou tanto para anunciar sua inclusão no 5A . O Pixel 3A e 4A também apresentavam conectores de fone de ouvido, enquanto os modelos principais não.

As renderizações sugerem que o Pixel 6A pode ser um pouco menor do que o 6 e 6 Pro, chegando a 152,2 x 71,8. x 8,7 mm. Comparativamente, o Pixel 6 tem 58,6 x 74,8 x 8,9 mm e apresenta uma tela de 6,4 polegadas.

Nenhuma palavra sobre as datas de lançamento ainda, mas como o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro foram lançados apenas no mês passado, pode demorar um pouco antes de vermos algo oficial.