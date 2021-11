O Google Pixel Fold foi cancelado?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google revelou um smartphone Pixel dobrável em algum momento antes do final de 2021, ou início de 2022, mas o último relatório sugere que o dispositivo pode ser cancelado completamente em um futuro previsível.

De acordo com Ross Young da Display Supply Chain Consultant - que anteriormente afirmou que o Google lançaria o concorrente Samsung Galaxy Z Fold 3 antes do final do ano - a empresa desistiu de seus planos.

Young cita várias fontes da cadeia de suprimentos em seu relatório ( via MySmartPrice ) e sugere que o Google não está lançando o dispositivo por causa da forte competição do mercado. Ele disse: "A DSCC confirmou com suas fontes da cadeia de suprimentos que o Google decidiu não lançar o Pixel Fold no mercado. Não em 2021 e, segundo notícias, não no primeiro semestre de 2022."

Pensava-se que o Pixel Fold custaria mais do que o Galaxy Z Fold 3 nos Estados Unidos e na Europa, de acordo com Young, o que teria sido um ponto de partida bastante difícil para o sucesso.

Claro, nada é oficialmente confirmado pelo Google, então ainda há esperança de que o Pixel Fold apareça em algum momento.

O Google lançou recentemente o Android 12L, que é uma versão do Android 12 otimizada para dispositivos com telas maiores e telefones dobráveis. Também há muitos rumores em torno do Pixel Fold, como ele oferecendo a mesma configuração de câmera do Pixel 5 .

Você pode ler tudo sobre os rumores do Pixel Fold em nosso artigo separado , mas não fique muito animado por enquanto.