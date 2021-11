Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os telefones mais recentes do Google vêm com um novo software e, neste ano, há algumas mudanças. O Android 12 traz muitos recursos novos sob o capô, e isso significa muitas coisas novas e legais para descobrir.

Embora haja muitas mudanças importantes para se acostumar, também existem algumas habilidades e recursos menos conhecidos que achamos realmente úteis no Pixel 6 e no Pixel 6 Pro .

Assista ao nosso vídeo abaixo para obter um guia visual sobre esses recursos ou continue lendo se preferir um guia escrito.

O sensor de impressão digital do Pixel 6 não é incrível, então, se você quiser torná-lo um pouco mais confiável, há um truque útil da época em que os sensores TouchID do iPhone também não eram muito quentes: basta registrar o mesmo dedo ou polegar várias vezes.

Depois de configurar sua primeira verificação de impressão digital, vá para Configurações> Segurança> Desbloqueio de impressão digital. Agora digite seu PIN para acessar as configurações. Toque em Adicionar impressão digital e digitalize o mesmo dedo ou polegar novamente. Em nossos testes, descobrimos que isso diminui a probabilidade de falha do scanner.

Durante anos, a maneira padrão de fazer uma captura de tela no Android é pressionar dois botões ao mesmo tempo. Pode ser um pouco complicado, dependendo da posição e do layout dos botões. Mas você pode habilitar um gesto para fazer uma captura de tela apenas tocando na parte de trás do seu telefone.

Abra Configurações> Sistema e agora selecione Gestos. Bem no topo você verá Quick Tap. Selecione esta opção e ative o recurso na próxima tela. Por padrão, sua ação é definida para captura de tela, então agora, quando você tocar duas vezes na parte de trás do telefone, ele fará uma captura de tela.

Se você preferir, pode fazer uma função diferente, seja pausar ou reproduzir música, iniciar o Google Assistente ou mostrar notificações.

Se achar que é muito fácil ativar o recurso de toque duplo, você pode ativar a opção na parte inferior da tela que requer toques mais fortes para iniciar o recurso escolhido.

O Pixel 6 e o 6 Pro têm telas grandes e, por isso, você pode encontrar algumas coisas difíceis de alcançar. É por isso que o Android 12 agora tem um modo de uma mão que traz as coisas do topo da tela.

Vá para Configurações> Sistema> Gestos e escolha Modo com uma mão. Agora ative-o. Uma vez ativo, ao deslizar para baixo na parte inferior da tela, a interface do usuário ficará mais para baixo, permitindo que você acesse o que está na parte superior com o polegar.

Por padrão, a tela inicial do Pixel apresenta algo chamado At a Glance na parte superior. Na maioria das vezes, ele mostra as condições meteorológicas, mas também mostra automaticamente eventos importantes da agenda e planos de viagem provenientes de sua conta do Gmail.

Se você quiser desligá-lo, basta pressionar longamente o widget Visão rápida e tocar em Personalizar. Agora toque em Visão rápida na lista e, em seguida, em Desativar. Você também pode ativar ou desativar a exibição de recursos específicos lá.

Se você gosta de usar seu telefone na orientação paisagem, o Pixel com o recurso de rotação da tela inicial desativado por padrão pode ser um pouco frustrante, mas felizmente você pode ativá-lo.

Mantenha pressionado o papel de parede da tela inicial e toque em Configurações da tela inicial. Agora ative o botão na parte inferior ao lado de Permitir rotação da tela inicial. E agora, sempre que você girar sua tela inicial para paisagem, a IU girará com você. Apenas certifique-se de habilitar o recurso Rotação automática em sua aba de configurações rápidas também, para garantir que você não precise pressionar o pequeno ícone giratório na tela todas as vezes.

O carregamento reverso sem fio do Pixel é chamado de Battery Share e ele permitirá que você carregue dispositivos compatíveis sem fio na parte de trás do seu telefone. Basta abrir a aba de configurações rápidas e tocar na opção Compartilhamento de bateria. Vire o telefone e coloque o produto compatível com carregamento sem fio na parte de trás dele.

Além disso, se você pressionar longamente o ícone do Battery Share, irá acessar as configurações principais do Battery Share. Aqui você encontrará um controle deslizante que permite definir um limite para quando interromper o carregamento. Para o caso de carregar seus buds ou smartwatch favoritos esgota a bateria do telefone. Ajuste este controle deslizante até que o limite esteja em um nível confortável. O padrão é de apenas 10 por cento.

Depois de configurar o Google Pay para pagamentos sem contato, você pode acessá-lo diretamente na tela de bloqueio. Quando o telefone estiver bloqueado, você verá um pequeno ícone de cartão na parte inferior da tela, no canto direito. Tocá-lo rapidamente inicia o GPay para que você possa usá-lo para pagar mercadorias.

Se não estiver lá, certifique-se de que o Google Pay esteja configurado para o cartão escolhido e agora vá para Configurações> Tela> Bloquear tela e certifique-se de que o botão Mostrar carteira esteja ativado.

Se você fala mais de um idioma e se comunica regularmente neles, provavelmente achará útil ter um teclado bilíngue ou multilíngue. Em vez de ter que alternar constantemente entre os idiomas.

Vá para Configurações> Sistema> Idiomas> Teclado na tela e toque em Gboard. Agora toque em idiomas e adicionar teclado e escolha um dos idiomas na lista.

Quando você começar a digitar agora, o teclado instalado detectará automaticamente quando você está escrevendo em um ou outro e pode corrigir e prever a grafia de ambos sem nunca ter que alternar manualmente.

Este é muito rápido, mas é um novo recurso. Abaixe a cortina de configurações e encontre os seletores de câmera e microfone. Toque em um e ele bloqueará imediatamente sua câmera e microfone para que nenhum aplicativo em seu telefone possa acessá-los.

Um dos recursos mais úteis do Pixel nos últimos anos é exibir o nome e o artista de qualquer música que esteja tocando onde você estiver. Para ativá-lo, acesse Configurações> Tela> Bloqueio de tela e Em execução e ative o botão, se ainda não estiver.

Para ver as músicas que foram marcadas recentemente, role para baixo até Now Playing History e você verá uma lista de músicas, mais a hora em que foram marcadas. Além do mais, se quiser adicionar um atalho a essa lista, você pode. Na verdade, quando você estiver na lista, um pop-up aparecerá perguntando se você deseja. Basta tocar em sim.

Se não estiver lá, vá para a tela inicial, mantenha pressionado o papel de parede e toque em widgets no menu pop-up. Agora escolha Android System Intelligence e toque e segure o atalho agora jogando histórico e arraste-o para um espaço na tela inicial.

À esquerda da tela inicial, você quase sempre encontrará a página de feed do Google, mostrando notícias e vídeos que considera relevantes para você, mas você pode desligá-la. Basta manter pressionado o papel de parede e escolher Configuração inicial. Agora desative a opção Deslizar para acessar o Google app.

Se quiser que uma chave manual escolha entre RAW e JPE, você pode ter um. Abra sua câmera, toque na engrenagem de configurações no canto e agora selecione mais configurações. Agora escolha Avançado e ative a opção que diz controle RAW + JPEG.

Quando você abre o menu de configurações da câmera que carrega no visor / exibição do monitor, agora você verá uma opção que permite alternar entre RAW + JPEG ou apenas fotografar JPEG.

Não é uma nova versão do Android sem um ovo de Páscoa, e o caminho para encontrá-lo é o mesmo de sempre. Abra Configurações> Sobre o telefone e toque em Versão do Android. Na próxima tela, toque em Versão do Android várias vezes até carregar uma imagem de um widget de relógio.

Agora, gire o ponteiro dos minutos no relógio até que chegue às 12 horas. Agora, ele carregará um ovo de Páscoa do Android 12 irregular nas cores do tema do seu telefone.

Há um elemento adicional para o ovo de Páscoa também: Pressione longamente sua tela inicial e toque em Widgets. Agora escolha widget Android S e arraste e solte o atalho do chip do Paint na tela inicial. Se você quiser, pode redimensionar o widget para mostrar vários cartões de cores. Toque nele e eles carregarão em tela cheia, e você pode tocar em qualquer cartão individual para compartilhar essa cor. É bem inútil, mas é um Ovo de Páscoa, não precisa ter razão.