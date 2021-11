Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um smartphone Pixel dobrável e o relatório mais recente afirma que ele chegará em 2022 e terá a câmera principal do Pixel 5.

De acordo com o 9to5Google , os arquivos associados à versão mais recente do aplicativo Câmera do Google sugerem que o Pixel dobrável tem o codinome Pipit - anteriormente era Passport - e terá o mesmo sensor IMX363 de 12,2 megapixels do Pixel 5 , em vez do GN1 do Pixel 6 sensor.

O site também disse que o smartphone dobrável teria um sensor IMX386 de 12 megapixels que presume que será usado como uma câmera ultra grande angular baseada no design do Pixel 6 , e o código sugere que ele só pode ser usado quando o dispositivo estiver dobrado.

Diz-se também que há dois sensores IMX355 de 8 megapixels a bordo, um dos quais está marcado como "interno" e o outro como "externo". Acredita-se que a mesma câmera selfie será usada na frente e no interior, oferecendo a mesma qualidade de fotos frontais, esteja o dispositivo aberto ou fechado.

Não está claro se uma câmera embaixo da tela, como o Samsung Galaxy Z Fold 3 , será usada ou uma câmera perfurada .

Nada é oficial em relação ao Pixel dobrável ainda, embora você possa ler todos os rumores em torno do dispositivo em nosso recurso de arredondamento separado.