Google Pixel 3 e 3 XL para obter uma última atualização em 2022

(Pocket-lint) - O Google Pixel 3 e o Pixel 3 XL foram originalmente lançados em outubro de 2018, na época prometendo versão Android garantida e atualizações de segurança até outubro de 2021.

Com o recente lançamento do patch de segurança de novembro para dispositivos Pixel, o 3 e o 3 XL foram descartados. Talvez sem surpresa, já que agora estamos fora do período de atualização garantido.

No entanto, o Google disse que mais uma atualização está chegando para esses dispositivos, e ela estará disponível no primeiro trimestre de 2022.

No ano passado, vimos uma situação semelhante com o Pixel 2. O dispositivo foi excluído do lançamento do recurso de dezembro, em vez de receber uma atualização final alguns dias depois. Com o Pixel 3 e 3 XL, parece que o Google está se dando mais tempo para a atualização final. Esperançosamente, isso significa mais tempo para revisões, deixando os usuários de dispositivos legados com uma experiência geral melhor.

Espera-se que a atualização final do Pixel 3 trará principalmente correções de bugs para o Android 12 , em vez de adicionar novos recursos. Os dispositivos já receberam Dynamic Color and Material You com a última atualização, mas perderam alguns recursos que exigiam o novo Google Assistant .

Se você pretende atualizar seu Pixel 3 ou Pixel 3 XL, pode dar uma olhada em nossas análises do Pixel 6 e Pixel 6 Pro. O Google realmente intensificou o jogo com seus lançamentos recentes.