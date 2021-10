Evidência de superfícies de chipset Google Tensor de segunda geração, planejadas para o Pixel 7

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Surgiram evidências de que o Google já está desenvolvendo e testando a próxima geração do chip Tensor , o que significa que o Pixel do ano que vem provavelmente será novamente alimentado por uma plataforma feita pelo Google.

Referências ao Tensor de segunda geração foram encontradas no código do aplicativo no Pixel 6 da 9to5Google, junto com o nome de código Cloudripper.

Em vez de ser o codinome do próprio processador, afirma-se que este é o codinome da placa do desenvolvedor em que está instalado. No entanto, a publicação também encontrou evidências de que um chip com o número do modelo GS201 está conectado a esta placa.

Dado que o chipset no Pixel 6 é numerado GS101, parece muito provável que o GS201 seja o processador Tensor de 2ª geração.

Já que o lançamento do Pixel 7 está a 12 meses de distância, nenhum outro detalhe foi encontrado na versão de próxima geração do Tensor, apenas que ele existe e isso significa que provavelmente será o que alimentará o telefone que o Google lançará no próximo ano.

Não será um choque para ninguém saber que o Google já está trabalhando em uma variante de segunda geração de seu processador caseiro Tensor. Fez um grande alarido sobre o fato de agora ter sua própria plataforma durante o evento de lançamento do Pixel 6, e claramente acredita que é o futuro de seus telefones de marca própria.

Dado o tempo que leva para projetar, ajustar e otimizar os componentes antes que eles precisem estar prontos para fabricação e montagem no produto final, ficaríamos mais surpresos se a empresa ainda não estivesse trabalhando no Tensor Gen 2.

