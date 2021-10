Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Google lançou o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , também anunciou um pacote de assinatura chamado Pixel Pass. É provavelmente a maneira mais fácil de financiar o último telefone Pixel e obter acesso a um conjunto completo de serviços e recursos premium por uma taxa mensal fixa.

O Google descreveu o Pixel Pass como uma "nova maneira de ter um telefone". A partir de US $ 45, você pode obter o smartphone Pixel mais recente com atualizações a cada dois anos. O Pixel Pass também inclui outras vantagens, como armazenamento extra, YouTube sem anúncios e o que o Google chama de "Preferred Care". Ele garante reparos, substituições e muito mais. A ideia é, com o Pixel Pass, você pode financiar seu telefone através da Google Store e obter serviços e recursos do Google por um preço mensal.

No lançamento, o Pixel Pass está disponível para clientes dos EUA.

Assim que você for aprovado para o Pixel Pass (sujeito à aprovação de crédito via Synchrony Bank), seu smartphone Pixel será financiado com APR 0 por cento por 24 meses, e os serviços e recursos do Google incluídos no Pixel Pass serão cobrados em sua Google Store Conta de financiamento todos os meses.

Pixel Pass inclui os seguintes serviços (a partir de outubro de 2021):

Pixel 6 ou Pixel 6 Pro: inclui a opção de atualizar para um novo Pixel após dois anos.

Pixel Pass começa em $ 45 por mês para o Pixel 6.

O Pixel Pass chega a US $ 55 por mês para o Pixel 6 Pro. Cuidado preferido: reparos de tela, substituições e cobertura de danos acidentais. Sem o Pixel Pass, um Pixel 6 com Preferred Care custaria US $ 7 por mês.

Sem o Pixel Pass, um Pixel 6 Pro com Preferred Care custaria US $ 9 por mês. Google One: 200 GB de armazenamento em nuvem e backups automáticos do telefone. O Google One normalmente começa com 100 GB por US $ 2 por mês e vai até 2 TB por US $ 10 por mês YouTube Premium: vídeos do YouTube sem anúncios O YouTube Premium normalmente custa US $ 11,99 por mês. YouTube Music Premium: streaming contínuo de música O YouTube Music Premium normalmente está incluído no YouTube Premium. Google Play Pass: Centenas de aplicativos e jogos sem anúncios ou compras no aplicativo. O Google Play Pass normalmente custa $ 4,99 por mês

Pixel Pass também inclui as seguintes ofertas (a partir de outubro de 2021):

Pixel Buds A-Series: obtenha um par gratuitamente ao assinar o Pixel Pass. Venha aqui para aprender mais.

obtenha um par gratuitamente ao assinar o Pixel Pass. Google Fi: economize $ 5 no seu plano mensal se você assinar o Pixel Pass no Google Fi. Venha aqui para aprender mais.

economize $ 5 no seu plano mensal se você assinar o Pixel Pass no Google Fi.

Os smartphones Pixel com Pixel Pass chegam desbloqueados, o que significa que funcionarão em todas as principais operadoras. Você também pode usar seu novo Pixel com seu plano de tarifas atual. Lembre-se de que o plano da sua operadora não está incluído nas faixas de preços abaixo, portanto, você deve tomar nota desse custo adicional.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 20 Outubro 2021

Pixel Pass consiste em dois planos diferentes (a partir de outubro de 2021):

Pixel Pass com Pixel 6: a partir de $ 45 por mês (economize até $ 176 em dois anos)

partir de $ 45 por mês (economize até $ 176 em dois anos) Pixel Pass com Pixel 6 Pro: a partir de $ 55 por mês (economize até $ 294 em dois anos)

sim. Durante o processo de finalização da compra, o Google oferece uma maneira de trocar um dispositivo qualificado e retirar dinheiro de seus pagamentos mensais do Pixel Pass. Ao assinar o Pixel Pass, selecione “Iniciar troca” e siga as instruções na tela. O Google enviará a você um kit com um envelope pré-pago para que você possa enviar em seu telefone antigo.

sim. A assinatura do Pixel Pass está sujeita à aprovação de crédito. Para se inscrever, você deve ter uma conta ativa do Google Store Financing emitida e administrada pelo Synchrony Bank. Se você não tem uma conta de financiamento da Google Store, pode solicitar uma ao se inscrever no Pixel Pass. Basta seguir as instruções na tela.

Onde posso gerenciar minha assinatura do Pixel Pass? "

Você pode visualizar, gerenciar ou cancelar sua assinatura do Pixel Pass em sua conta da Google Store.

Para fazer pagamentos ou verificar seu saldo para o financiamento da Google Store, visite o Synchrony Bank em google.syf.com ou ligue para 866-794-8802.

Bem, faça as contas. Ao pagar pelo Pixel Pass como uma assinatura, o Google disse que você poderia economizar até US $ 294 ao longo de dois anos, observa o Google. E se você comprar por meio do Google Fi, também economizará US $ 4 adicionais em seu plano Fi mensal, equivalente a US $ 414 em economia ao longo dos dois anos.

Além disso, não se esqueça de que você ganha os Pixel Buds de US $ 99.

Embora não seja a maior economia, tudo se soma a uma grande quantidade de mudanças ao longo do tempo.