Fones de ouvido Bose 700 gratuitos com pré-encomenda do Pixel 6 é um negócio incrível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google revelou o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , um par de dispositivos que parece que o Google está levando o jogo do smartphone muito mais a sério.

Esses novos telefones não são apenas embalados com ótimos recursos, eles oferecem uma construção de qualidade, uma configuração de câmera totalmente nova e têm um preço para superar muitos rivais também.

Mas não é apenas o preço dos smartphones Pixel 6 que é empolgante - esta oferta de pré-encomenda também é incrível.

Ao fazer o pedido antecipado do Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, você poderá reivindicar um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose 700 grátis para quem está no Reino Unido. É um par de fones de ouvido de £ 350 que não vai custar nada com este negócio.

As pré-encomendas estão disponíveis nos seguintes varejistas:

Bem como as seguintes redes:

Esta oferta está disponível por meio de reivindicação e isso significa que, depois de fazer a encomenda dos novos dispositivos, você terá que acessar pixel-offers.com/headphones para resgatar sua reivindicação. Você também encontrará todos os termos e condições lá, para que saiba exatamente o que terá de fazer - e vale a pena ler isso, porque há alguns obstáculos a serem superados.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 20 Outubro 2021

Há um limite de tempo para esta oferta, no entanto. As pré-encomendas estão abertas agora e vão até 27 de outubro e essa é a janela estreita que você terá para fazer sua pré-encomenda qualificada e resgatar aqueles fones de ouvido Bose de £ 350 grátis.