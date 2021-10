O que há de novo na câmera Pixel 6 Pro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel há muito tem uma reputação de fotos excelentes. Desde o primeiro dispositivo lançado em 2016, o que quer que você pense sobre os telefones do Google - ou, na verdade, Android - o Pixel tem sido sinônimo de uma ótima câmera.

Para alguns, isso é confuso: o Google permaneceu com os mesmos sensores e praticamente a mesma experiência em seus telefones por vários anos. Enquanto outros saltaram por aí com configurações diferentes, a câmera Pixel acabou de começar.

Mas é tudo mudança para 2022, com a maior mudança na câmera Pixel em 6 anos de sua história.

Existem três câmeras na parte traseira do Google Pixel 6 Pro , naquela barra de câmera de design distinto que se estende pela parte de trás do telefone.

Essa barra também abriga o laser para foco assistido, bem como sensores espectrais e de cintilação, bem como o flash.

Trabalhando da esquerda para a direita, você tem a câmera principal, a câmera ultralarga e a distinta abertura retangular para a telefoto dobrada / periscópica.

50 MP, 1 / 1,31 pol., 1,2 μm, f / 1,85

A grande novidade é que o Google mudou para um sensor de 50 megapixels, a partir do sensor de 12 megapixels que usa há muito tempo. Isso traz uma mudança como nunca vimos antes.

Os modelos mais antigos do Pixel usam o sensor Sony IMX363, com tamanho de 1 / 2,55 polegadas e resolução de 12,2 megapixels. Os pixels neste sensor são 1,4 μm.

O novo sensor é pensado para ser o Samsung ISOCELL GN1 (isso não foi confirmado), mas o Google confirmou que ele tem um tamanho de 1 / 1,31 polegadas, que é muito maior, e uma resolução de 50 megapixels. Os pixels resultantes são 1,2 μm.

O que tudo isso significa? Ignorando a resolução por um minuto, isso significa que o sensor do Pixel 6 Pro (e do Pixel 6) é muito maior do que antes. O Google afirma que pode absorver 150 por cento mais luz - e a luz é a chave para capturar imagens.

Os pixels do novo sensor são realmente menores, mas, surpreendentemente, não muito. Com 1,2 μm eles são maiores do que muitos rivais, mas são combinados para dar uma imagem de 12,5 megapixels (50 ÷ 4 = 12,5).

(Vale a pena lembrar que muitos sensores de alta resolução não são maiores do que o antigo sensor de Pixel e têm pixels menores. Isso pode soar bem no papel, mas nem sempre dará bons resultados quando muita luz é necessária.)

O Pixel 6 Pro tem uma câmera telefoto dedicada, mas no Pixel 6 , a câmera principal de 50 megapixels terá que fornecer a resolução para o zoom Super Res 7x que ela oferece.

Ao contrário de alguns outros telefones, não existe a opção de fotografar em resolução total, ou seja, fotos de 50 megapixels. Estamos felizes com isso - não há nenhuma vantagem real em fotografar imagens muito maiores, a menos que seu plano seja aplicar zoom e recortar manualmente depois - e o ponto principal do Zoom Super Res é que você não faz isso.

Há estabilização de imagem eletrônica e óptica na câmera principal.

12 MP, 1,25μm, f / 2,2, 114 graus

A câmera ultralarga é semelhante ao que vimos antes, agora oferecendo o que é conhecido como zoom de 0,7x, mas com até 114 graus de largura.

Anteriormente, era 0,6x e 117 graus, mas observe que esses campos máximos de visualização nem sempre estão disponíveis, a menos que você use o arquivo de imagem RAW.

Isso porque há correção de lente em jogo que removerá parte da distorção da imagem e isso geralmente significa que a imagem final não é tão ampla quanto a figura indicada.

Curiosamente, aqui a resolução diminuiu (são 16 megapixels no Pixel 5 e modelos mais antigos), mas o tamanho do pixel aumentou, então deve ser melhor na captura de luz. A abertura permanece a mesma.

48 MP, 0,8 μm, f / 3,5, 4x óptico

A novidade no Pixel 6 Pro vem da teleobjetiva - o primeiro periscópio ou lente do tipo dobrado que o Google usou, o que realmente o vê se juntando ao mainstream com esta tecnologia, que Samsung e Huawei vêm empurrando em dispositivos recentes.

Em vez de ter um caminho de luz direto da lente ao sensor, a luz é deslocada em 90 graus por um prisma. Isso dá mais espaço entre a lente e o sensor no telefone para que uma maior ampliação possa ser obtida - daí o estranho design retangular.

Este não é o primeiro telefone com uma telefoto do Google - o Pixel 4 XL oferecia 2x - mas o Pixel 6 Pro é realmente um passo em frente na ambição e dará imagens mais nítidas com maior zoom.

Há um sensor de 48 megapixels para iniciantes e, embora os pixels não sejam grandes, essa resolução está lá para ajudar na progressão para 20x Super Res Zoom. Oferece OIS e EIS para mantê-lo estável. Super Res Zoom é um sistema de zoom híbrido que pega dados de vários quadros para melhorar o upscaling, basicamente usa uma carga de IA para melhorar as imagens com zoom.

Isso significa que você obtém melhores resultados usando uma pinça de zoom do que se você tirar a foto e depois pinçar para ampliar a imagem - e isso é válido para o sistema Super Res Zoom 20x do Pixel 6 Pro.

Embora a abertura tenha caído para f / 3.5, o que significa que menos luz chega ao sensor, isso não é incomum em lentes telefoto. O Google faz o mesmo truque que outros usam - como a Samsung - de escolher a lente com base nas condições de luz. Acerte a opção de zoom 4x com pouca luz e você está realmente usando o zoom digital do sensor principal, porque os resultados serão melhores do que com a telefoto nessas condições.

Isso é fácil de testar - basta cobrir as lentes na parte traseira do telefone para ver o que ele está realmente usando. Se, com pouca luz, você quiser zooms maiores, ele mudará para telefoto. Em alguns casos, no Pixel 6 Pro, você pode ver a mudança no aplicativo ao passar do digital para o óptico - novamente, você pode testar colocando o dedo sobre a lente correspondente para ver o que está realmente olhando.

11,1 MP, 1,22 μm, f / 2,2, 94 graus

A câmera frontal do Pixel 6 Pro chega a 11,1 megapixels e suporta vídeo 4K. O Pixel 6 possui uma câmera frontal de 8 megapixels e oferece apenas captura de vídeo Full HD.

A câmera frontal do Pixel 6 Pro é novamente ultralarga e, como outros modelos da Pixel, oferece diferentes campos de visão, para que você possa ter algo mais próximo ou mais amplo - ideal para fotos em grupo. Novamente, a figura grande angular de 94 graus está disponível apenas em RAW, ela será corrigida pela lente e ficará um pouco mais estreita.

A câmera frontal tem foco fixo, mas oferece todos os modos que você encontra em outras partes do telefone - retrato, Visão noturna, modo de movimento, etc. Isso significa que você pode tirar uma selfie e obter os ótimos efeitos que poderia obter na câmera traseira , por isso é muito mais versátil do que alguns rivais.

Detalhamos o que todas as câmeras oferecem, mas quando você abre o aplicativo no Pixel 6 Pro, nada mudou. Comparado com o Pixel 4a 5G (ambos rodando Android 12 ), não há muita diferença no próprio app.

Isso, dizemos, é uma coisa boa. Não há nada de novo para aprender aqui, ainda é uma experiência simples, com uma interface descomplicada e evitando opções que irão apenas confundir os usuários.

Na verdade, o menu de configurações é praticamente o mesmo, tocar no ícone de configurações abrirá um menu com configurações relacionadas ao modo em que você está (por exemplo, resolução em vídeo, se deseja retoque de rosto em retrato, etc).

O que mudou é a adição do modo Motion.

Um dos novos recursos de manchete que se baseia em IA - como grande parte da experiência de câmera do Google faz - é o modo de movimento. Este é dividido em duas opções - panorâmica de ação e exposição longa.

O movimento panorâmico é o tipo de coisa que você usa para capturar algo se movendo em alta velocidade, como uma motocicleta passando. Tradicionalmente, para tirar essas fotos, você move a câmera com a bicicleta enquanto tira a foto, desfocando assim o fundo enquanto mantém o assunto nítido e em foco.

O movimento panorâmico recria isso olhando para a imagem e descobrindo o que deve ser nítido e o que deve estar se movendo.

A outra opção é a longa exposição. Esse é o tipo de coisa que você usaria para criar desfoque em uma imagem estática - trilhas leves ou movimento fluido de uma cachoeira, por exemplo. Se estiver usando uma câmera "real", você pode ter que usar um filtro de densidade neutra (ND) para reduzir a luz que entra para que você possa ter uma exposição mais longa para capturar o movimento sem expor todo o resto. O Google Pixel 6 fará isso usando IA, essencialmente equilibrando a imagem para dar a impressão de movimento na cena.

Ambas as opções são fáceis de usar, basta selecionar o que deseja e clicar no botão.

Agora existe a opção de ajustar o balanço de branco manualmente, além dos controles deslizantes de exposição para brilho e sombras que existiam antes.

Esta é talvez uma opção um pouco geek, mas talvez seja comprovada pelo fato de que uma área em que a câmera Pixel não era a mais forte era em algumas cenas internas. Embora na maioria das vezes seja ótimo, nós tiramos muitas imagens quentes de interiores - especialmente sob luz artificial - de smartphones Pixel.

Agora você mesmo poderá corrigi-lo deslizando o regulador, o que significa que pode remover aqueles tons amarelos errôneos em ambientes internos. Uma admissão de derrota, talvez?

Se você não quiser nenhum desses controles manuais, eles podem ser desativados nas configurações.

Outra adição é o Real Tone. Este não é um modo ou algo que você pode controlar, ele está integrado ao AI por trás da câmera Pixel.

Ele foi projetado para reconhecer diferentes tons de pele, de modo que a câmera pode garantir que todos na foto tenham a aparência que deveriam.

A câmera do Google oferece Visão noturna que pode fazer longas exposições com a mão em condições de pouca luz com resultados notáveis. Ele usa uma gama completa de tecnologias - aumentando o ISO, aumentando a captura, combinando várias imagens e corrigindo para remover desfoque e ruído - para criar suas imagens.

O modo astrofotografia é uma extensão da Visão noturna quando a câmera está estável e apontando para um céu escuro. Em seguida, capturará imagens por até 4 minutos para que você possa fotografar as estrelas.

A Visão Noturna pode ser selecionada manualmente ou ativada automaticamente quando em condições mais escuras.

O retrato é um clássico, separando o assunto em primeiro plano do fundo para criar aquele efeito bokeh.

Existem duas opções oferecidas no Pixel 6 Pro 1x ou 2x, então você tem uma distância focal ligeiramente diferente, embora ambas venham da mesma câmera. Você pode usá-lo em qualquer coisa que possa focalizar, mas quando um rosto é detectado, a câmera tem uma ideia melhor de qual é o objeto.

Em seguida, você tem a opção de ajustar a imagem nas opções de Ferramentas no Google Fotos. Isso permitirá que você ajuste o desfoque ou a profundidade e, se um rosto for detectado, ajuste a posição da luz do retrato também.

O vídeo oferece câmera lenta e lapso de tempo na parte superior do vídeo normal. As configurações normais de vídeo no Pixel 6 Pro incluem 30 ou 60 fps, em resoluções Full HD ou 4K.

O lapso de tempo e a câmera lenta oferecem várias velocidades.

No vídeo, também há opções de estabilização, que incluem algumas opções avançadas. Há Locked para manter o vídeo estável, Active para quando há muito movimento, ou há Cinematic Pan, que vai desacelerar as coisas para uma panorâmica suave que parece profissional, ao invés de uma rotação trêmula da câmera.

Finalmente, há alguns dos modos antigos do Google nesta opção final, incluindo panorama e Photo Sphere, que podem unir fotos com incrível precisão. Também há acesso ao Google Lens , mas essa opção é integrada à câmera, então se você apontar para um código QR, ele oferecerá o link; se você apontar para uma série de números, ele os oferecerá.

Alguns dos novos recursos da câmera nem estão na câmera, estão no Google Fotos .

Há uma sensação real de que o Google está construindo seu ecossistema em torno do Google Fotos, oferecendo recursos exclusivos para proprietários de Pixel e assinantes do Google One . Talvez seja para aplacar aqueles que ainda estão de luto pela perda de armazenamento ilimitado de fotos.

O Google Fotos agora oferece algumas ferramentas novas.

Magic Eraser é, como o nome sugere, uma maneira rápida de remover elementos de uma foto que você pode não querer. Você pode tirar uma foto e, em Ferramentas do Google Fotos, abri-la e organizar a imagem.

O Google Fotos verificará a imagem para ver se consegue detectar algo a ser removido, mas você pode apenas traçar o dedo sobre os elementos que deseja remover. Uma lata de lixo na rua atrás de você, por exemplo, ou um poste de sinalização. Você pode até apertar o zoom para tornar essas remoções realmente precisas.

Você também não precisa tirar fotos com o Pixel 6 Pro para usar isso - ele funcionará com todas as suas fotos.

Face Unblur foi projetado para remover aqueles rostos borrados quando alguém simplesmente não consegue ficar parado. Ao abrir o Google Fotos, você verá que há um emblema nele para mostrar que o desfoque foi removido.

Há muitas coisas familiares sobre a câmera Pixel 6 Pro e muitas novidades. Gostamos que o Google tenha mantido a interface e a experiência semelhantes, mas mudou as tecnologias subjacentes.

Certamente, há muita coisa inteligente aqui, realmente mostrando a fusão da fotografia computacional com o hardware recém-aprimorado. Embora os proprietários de outros dispositivos Pixel se beneficiem de algumas dessas tecnologias, o Pixel 6 Pro é esse novo carro-chefe.

Estaremos expandindo este recurso com mais detalhes e muitos exemplos em linha com a publicação de nossa análise final do Pixel 6 Pro. Fique ligado.

