Cores do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: aqui estão todas as suas opções

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google gosta de fazer uma piada com os nomes de seus telefones. Com o lançamento da nova linha Pixel em 2016, o Google usou alguns nomes irônicos, como Very Silver e Quite Black, zombando de alguns fabricantes que usavam, francamente, nomes ridículos para as cores.

A comédia continua com o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , embora o Google talvez esteja sendo um pouco mais sério desta vez, já que esses telefones são um pouco mais sérios.

O Google diz que no Pixel 6 ele se inspirou na fabricação de relógios e joias e você verá isso ao observar as cores e o design.

Aqui está um resumo de todas as opções de cores para o Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Melhores ofertas de telefones da Black Friday 2021: Quais smartphones terão descontos em 2021? Por Chris Hall · 19 Outubro 2021

Existem três cores para o Google Pixel 6. Você notará que todos esses modelos têm molduras pretas e é um acabamento fosco nessas molduras.

squirrel_widget_6166076

Stormy Black não é totalmente preto. Na verdade, diríamos que não é nada preto, é cinza. A parte inferior do telefone é cinza escuro, com um cinza mais claro na parte superior.

Sorta Seafoam difere das cores normais que você encontra em telefones, com um verde bem claro na seção inferior. Parece que alguém pegou o Sorta Sage Pixel 5 e ficou um pouco mais leve. A seção superior é um amarelo pastel. Certamente é revigorante.

Novamente, o Google já usou alguns desses tons antes - o Not Pink Pixel 3 vem à mente, assim como o Oh So Orange Pixel 4 . Aqui, a seção superior é o que você pode associar imediatamente ao coral, a seção inferior um tom mais claro.

Existem também três cores para o Pixel 6 Pro - uma é a mesma, as outras são diferentes. Observe que no design Pro, a seção acima da saliência da câmera é proporcionalmente maior. Além disso, dois desses modelos têm acabamentos de estrutura diferentes. Ao contrário do Pixel 6 normal, o quadro é polido para uma aparência mais premium.

squirrel_widget_6166075

Novamente, Stormy Black não é preto, é uma fusão de tons de cinza. Não podemos deixar de pensar que esta será a cor mais popular. A moldura é preta.

Há uma longa história de célebres telefones brancos - e Clearly White foi uma cor que o Google usou nos modelos Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 4. Mas aqui não é claramente branco, porque o Cloudy White traz algum calor, com a seção superior um pouco mais escura, como uma nuvem cinza. A moldura aqui é prateada, por isso parece ótimo.

Sorta Sunny continua os nomes ligeiramente engraçados do Google e sim, o emparelhamento de tons quentes dá um toque ensolarado às coisas. A combinação com uma moldura dourada também faz com que este telefone se destaque.