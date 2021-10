Oficial do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: o primeiro verdadeiro carro-chefe do Pixel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou oficialmente o Google Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , seus novos dispositivos principais que buscam atrair usuários do Android e fãs do Google para o banner Pixel .

O Google oferece dispositivos Pixel desde 2016. Frequentemente muito elogiado pelo desempenho da câmera, esta família de telefones dividiu os usuários, muitas vezes ignorando os recursos ou tendências mais recentes. Isso não pode ser dito dos novos dispositivos que parecem uma mudança de direção para a linha Pixel.

O carro-chefe descaradamente, os novos modelos atingiram uma série de pontos de especificação para acompanhar as últimas tendências, com o Pixel 6 Pro oferecendo uma tela Quad HD + com taxas de atualização adaptáveis de até 120 Hz, ao mesmo tempo mantendo os preços baixos, prejudicando os gostos da Apple e Samsung.

Os dois dispositivos vazaram muito antes do lançamento, mas o próprio Google compartilhou muitas informações sobre esses dispositivos, indo tão longe quanto a exibição de anúncios de TV para eles antes do lançamento, então a aparência - com aquela barra de câmera grande na parte de trás, ser familiar.

O Pixel 6 é o garoto-propaganda do Android 12 , lançando a versão mais recente do software do Google e inaugurando uma interface de usuário que oferece maior personalização por meio do Material You, ao mesmo tempo que eleva os recursos de segurança em todo o sistema operacional, permitindo que os usuários vejam rapidamente coisas como quando o microfone ou câmera está gravando - e qual app está usando.

Com o objetivo de ser o smartphone mais seguro de todos os tempos, o Google projetou seu próprio hardware principal, conhecido como Google Tensor , que integra o núcleo de segurança Titan M2, enquanto um hub de segurança e painel de privacidade irão ajudá-lo a gerenciar seu telefone e conta do Google.

Além desses recursos, o Google oferecerá 5 anos de atualizações de segurança para os dispositivos Pixel 6, bem como 4 anos de atualizações do sistema operacional.

O Pixel 6 tem uma tela OLED de 6,4 polegadas com resolução full HD +, oferecendo taxas de atualização de 90Hz. É protegido com Gorilla Glass Victus para proteção contra arranhões.

O Pixel 6 Pro aumenta o tamanho com uma tela LTPO OLED de 6,7 polegadas, oferecendo uma taxa de atualização variável entre 10 e 120Hz. Ele oferece uma resolução Quad HD +.

Quando se trata de câmeras, há uma diferença entre os dispositivos. Ambos têm a mesma câmera principal - um sensor de 50 megapixels, 1 / 1,31 pol. Com pixels de 1,2μm, f / 1,85, que os usuários agrupam em pixels para tirar imagens de 12,5 megapixels por padrão. O Google diz que a câmera absorve 150 por cento mais luz do que o Pixel 5 .

Ambas também possuem a mesma câmera ultralarga, com sensor de 12 megapixels, f / 2.2.

Mas o Pixel 6 Pro passa a oferecer uma câmera telefoto de 48 megapixels, usando uma lente dobrada ou periscópio pela primeira vez em um Pixel - e permitindo zoom óptico de 4x ou zoom digital de 20x.

Os novos recursos da câmera incluem o modo de movimento para capturar objetos em movimento e dar-lhes uma sensação de velocidade por meio do desfoque seletivo, a capacidade de desfocar rostos (em algumas condições), ferramentas de edição como o Magic Eraser que removerá objetos indesejados do fundo das imagens no Google Aplicativo de fotos.

Mais importante, a IA de fotografia computacional do Google também promete ser mais inclusiva, com diferentes tons de pele sendo apresentados com mais precisão, de forma que a pele mais escura permaneça em equilíbrio, em vez de confundir a câmera.

Alto-falantes estéreo são oferecidos, mas não há entrada de fone de ouvido de 3,5 mm. Há um USB C para carregar com uma bateria de 4614 mAh no Pixel 6 e uma bateria de 5003 mAh no Pixel 6 Pro. O carregamento com 30 W com fio é compatível, enquanto o carregamento sem fio também é compatível com 21 W no Pixel 6 e 23 W no Pixel 6 Pro se estiver usando o Pixel Charger de segunda geração, ou 12 W com carregadores Qi padrão .

O Pixel 6 custará £ 599 / € 649 / $ 599, enquanto o Pixel 6 Pro maior custará £ 849 / € 899 / $ 898 e as pré-encomendas serão abertas imediatamente. Estará nas prateleiras a partir de 28 de outubro.

