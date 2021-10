Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que o Google está finalmente planejando revelar sua linha de smartphones Pixel 6 em breve, mas um elemento sobre o qual não tínhamos ouvido falar pode ter vazado antes do tempo.

Aparentemente, é chamado de Pixel Pass e, de acordo com o slide de apresentação de aparência interna que você pode ver abaixo, parece para todo o mundo um plano de adesão ao ecossistema Pixel.

Pixel Pass: parece ser uma mistura do plano de atualização do iPhone, onde você pode obter um novo telefone a cada ano e a assinatura do Apple One.



Contém YouTube Premium, Google One, Play Pass, garantia estendida e está associado ao Google Fi. # pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS - M. Brandon Lee | ESTA É A TECNOLOGIA HOJE (@thisistechtoday) 10 de outubro de 2021

Como o Tweet de M. Brandon Lee menciona, tudo isso parece bastante familiar para qualquer um que tenha verificado a oferta da própria Apple para seus iPhones. O Programa de atualização do iPhone já existe há vários anos, da mesma forma que inclui um iPhone atualizado anualmente com proteção AppleCare de primeira linha por um custo mensal que torna mais fácil possuir um carro-chefe.

Se as informações nessa imagem forem precisas, o Google também fará uma assinatura do Google One , o que significa que os usuários realmente terão toda a operação do ecossistema do Google, juntamente com as atualizações e proteção do telefone.

Muito parecido com o sistema da Apple, obter a aprovação envolverá uma verificação de crédito, o que aumentará o nível de quem pode participar, mas a conveniência de ter tudo cuidado de uma vez pode muito bem conquistar muitos fãs se isso realmente for lançado .

Sem quaisquer detalhes de quanto custarão os planos, ou quando o serviço poderá ser lançado, teremos que esperar que o Google retire os envoltórios adequadamente para ver se as informações acima permanecem precisas.

