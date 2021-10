O varejista despeja amplamente sobre o Google Pixel 6 Pro com páginas promocionais completas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não houve escassez de informações de pré-lançamento sobre o Google Pixel 6 Pro , mas o último vazamento é talvez o mais abrangente até agora, com o varejista Carphone Warehouse colocando páginas promocionais completas, deixando nada para a imaginação.

O Google já confirmou o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro: a empresa mostrou o design, falou sobre o Google Tensor , seu chip interno que o alimenta, e também está exibindo anúncios para o novo telefone - mas deve ser lançado oficialmente em 19 de outubro .

Parece que as páginas ativas (agora removidas) foram originalmente localizadas por Evan Blass e compartilhadas no Twitter, mas também conseguimos capturar as imagens das páginas enquanto ainda estavam ativas.

Começando pelo topo, o Google afirma que o processador Google Tensor do Pixel 6 Pro oferecerá um desempenho 80 por cento mais rápido do que o Pixel 5 , o que é bastante diferente do dispositivo Snapdragon 765G.

A câmera chama bastante a atenção, com detalhamento da câmera principal de 50 megapixels, uma telefoto de 48 megapixels e ultra-wide de 12 megapixels. Esta é uma verdadeira mudança de direção para o Google, mudando para resoluções mais altas pela primeira vez.

O Google afirma que o novo sensor principal capta 150 por cento mais luz, enquanto oferece zoom óptico 4x daquele periscópio telefoto, com "Super Res Zoom" 20x, que será digital. O Google não está indo para os 50 ou 100x que vimos de empresas como Samsung ou Huawei, mas ainda é um grande passo em frente.

A câmera frontal oferecerá um campo de visão de 94 graus, o que significa que você será capaz de capturar todos na foto - mas as letras pequenas dizem que você precisará usar a configuração RAW para conseguir isso, então suspeitamos que o número do título venceu não ser usado em tiroteios regulares por muitas pessoas.

O Pixel 6 quer fazer o trabalho do Photoshop com uma função Magic Eraser para remover imagens indesejadas no fundo das fotos, enquanto há também uma função para desfocar rostos. Tudo isso vai ser a IA trabalhando sua mágica.

Haverá suporte para carregamento de 30 W usando o carregador de 30 W do Google (vendido separadamente), enquanto você terá carregamento sem fio de 23 W do novo Google Pixel Stand (2ª geração) que vazou anteriormente .

O display de 6,7 polegadas usa um painel LTPO, oferece taxas de atualização de 10-120 Hz e será apelidado de "Smooth Display".

A tela em si é coberta com Gorilla Glass Victus e todo o telefone tem uma classificação de proteção IP68.

Então, sabemos como é, sabemos o que fará e quando será lançado - mas será que isso torna o novo Pixel menos empolgante? Certamente parece que o Google está realmente indo para o nível de destaque com o Pixel 6 Pro.