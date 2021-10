O SVP do Google se oferece para ajudar a Apple a trazer RCS para iOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O vice-presidente sênior do Google, Hiroshi Lockheimer, tuitou uma promessa de ajudar a Apple a trazer RCS para o iOS - o novo padrão de substituição de mensagens SMS disponível em todos os telefones Android em todo o mundo hoje.

Caso isso ainda não soe, o RCS como um substituto para SMS oferece uma modernização completa de melhorias em todo o tabuleiro, trazendo bolhas de digitação ao vivo, recibos de leitura, chats em grupo mais extensos com suporte multimídia e extremidade um-a-um Criptografia de ponta a ponta para todos os smartphones por padrão. Pense nisso como iMessage para Android.

E, como esperado, o único telefone que está resistindo à implementação do RCS é, claro, o iPhone.

Mas não precisa ser assim. A Apple poderia trazer o RCS para o iPhone e criar um novo padrão de mensagens, assim como o SMS era antes do surgimento do iMessage no iOS e do WhatsApp e do Facebook Messenger no Android.

Os bate-papos em grupo não precisam ser interrompidos dessa maneira. Existe uma solução realmente clara. Aqui está um convite aberto para quem pode consertar isso: estamos aqui para ajudar. https://t.co/4P6xfsQyT0 - Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 7 de outubro de 2021

O raciocínio se deve principalmente ao fato de que o iMessage e as cobiçadas bolhas de mensagens de texto azuis que o acompanham são um dos principais ativos da Apple na retenção de clientes em seu ecossistema móvel - especialmente o das gerações mais jovens.

Se a Apple decidir incorporar o RCS como o substituto do SMS no iOS, todos os recursos do iMessaging que já foram exclusivos, conforme mencionado acima, serão padrão - independentemente de você ter um Google Pixel, Samsung Galaxy ou Apple iPhone.

Além de tudo isso, o RCS oferece criptografia ponta a ponta para conversas individuais, totalmente oposta à natureza altamente vulnerável do SMS a ataques de hackers - algo a se considerar se a Apple levar a sério seu lema de privacidade em primeiro lugar.

O Pocket-lint criou um resumo completo do que é precisamente a mensagem RCS, então, se você quiser conferir, clique aqui .