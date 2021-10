Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google já confirmou que está anunciando o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro em breve, mas isso não impede que vazamentos compartilhem imagens e detalhes sobre os telefones. O exemplo mais recente vem de Evan Blass, que postou uma série de fotos deles no Twitter na manhã de quinta-feira.

Eles não revelam muitas novidades sobre os telefones - considerando que o próprio Google já anunciou alguns de seus recursos, e os telefones vazaram extensivamente nos últimos meses. No entanto, as imagens fornecem provavelmente a melhor visão dos próximos carros-chefe. As fotos, no entanto, mostram a interface do usuário dos telefones, as especificações da câmera e o carregador sem fio Pixel Stand de segunda geração, que é pensado para suportar carregamento rápido de 23W.

Outras fotos mostram o bloco de carregamento do telefone, o telefone respingado de água e há uma menção à funcionalidade de desbloqueio facial. O recurso de segurança biométrica pode ser visto em uma imagem em um painel de configurações chamado Segurança. Lembre-se de que o Google ofereceu o desbloqueio facial no Pixel 4, mas não na linha do Pixel 5.

O Google deve anunciá-los oficialmente em 19 de outubro de 2021. Você pode assistir ao lançamento aqui .

